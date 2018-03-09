【權益變動】信義光能(00968-HK)獲董清世增持187萬股

港交所最新資料顯示，2018年03月07日，信義光能(00968-HK)獲主要股東董清世在場内以每股3.2786港元增持好倉187萬股，代價約613.1萬港元。增持後，董清世持股量增至2,477,345,364股(其中2,113,289,127股為一緻行動人權益)，董清世及一緻行動人的持股比例由33.34%升至33.37%。

此外，董清波亦于同日在場内以每股3.31港元增持了45.4萬股。

董清世先生于信義光能股份的個人權益乃透過Copark Investment Limited(由董清世先生全資擁有)，于一緻行動人士的權益則是透過福廣控股有限公司持有股份權益。福廣由信義光能主席兼非執行董事李賢義擁有39.8%、董清波先生擁有16.21%、拿督董清世擁有16.21%、李聖典先生(李友情先生的父親)擁有11.85%、李清懷先生擁有5.56%、吳銀河先生擁有3.7%、李文演先生擁有3.7%、施能獅先生擁有5.09%及李清涼先生擁有3.7%。

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