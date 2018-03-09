【港股解碼】業務不強+財務不佳+轉型未成+面臨摘牌=永保林業頻繁暴漲？

永保林業(00723-HK)昨日股價大幅拉升，高見0.055港元，創逾1個月新高，截止昨日收盤，暴漲36.11%。查閱資料，永保林業剛於前不久被港交勒令除牌，那又該如何解釋其股價強勢？

事實上，該股正式上漲是由2月22日開始，截止昨日，累計升了1.45倍。如此負面新聞加身，使得永保林業的上漲變得不合常理。

這究竟是怎麼回事？讓我們先來瞭解一下整個事件的始末。

永保林業自2010年借殼上市以來，在港股市場中已近8年曆史了，然而2018年2月9日，卻接到聯交所要求除牌的函件，聯交所指永保林業的主要業務即森林相關業務、放債業務及物業租賃業務持續轉差並處於低營運水準，不足以支持其繼續上市；永保林業並未能證明其將能大幅改善其業務，以產生足夠的收入及利潤以支持集團營運；及於2017年9月30日之資產水準未能證明永保林業擁有相當價值的資產以支持股份繼續上市。

受此消息影響，永保林業於2月10日暴跌56%。

這下永保林業哪里還坐得住，在進行一些系列的討論之後，於2018年2月21日向上市委員會提交覆核除牌決定的書面申請。在此之後，永保林業的股價又開始穩穩上揚了。到了2月28日晚，永保林業又發出一則公佈，委任公司執行董事王敬渝為董事會主席，換了新主席翌日，股價暴漲51.85%。

綜上可知，永保林業的上漲是出現在公司提交覆核及更換新主席之後，但也有分析認為，提交覆核可能無助於該公司局面的改觀。永保林業正在轉型為一家討債公司。提交覆核申請是典型的做法，但從上市公司角度來看，這類覆核通常不會產生對它們有利的結果。

另一方面，難道新主真的有這麼大魅力，能令股價暴漲？資料顯示，現年37歲的王敬渝，於去年10月加入永保林業出任執行董事，同時亦為永保林業多間附屬公司董事，於企業管理及投資方面擁有較豐富經驗。王敬渝此前曾為實力建業（00519-HK）主席、董事總經理兼執行董事。王敬渝間接透過 Champion Alliance Enterprises Limited持有永保林業27.43%股權，為該公司主要股東。可以看到新主來頭並未有想像中大。

再來看看永保林業基本面，一個即將被除牌的公司究竟值不值得市場近期這麼看好它。該公司主要業務包括放債、可持續森林管理和伐木服務，大部分業務是位於巴西和俄羅斯的林地。下表為其近幾年的盈利情況(財華社統計)。

資料顯示，從2013財年開始，木材價格下跌導致永保林業於巴西的生物資產之可能重估減值虧損，令彼時公司雖錄得6394.6萬港元收入，卻錄得4.9億港元巨額虧損。到2014財年那叫一個慘，從營收6394.6萬到659.6萬，銳減89.67%簡直不忍直視。由2013年開始連虧4年。

也許是在現下提倡環保的大環境中舉步維艱，永保林業於2014年通過收購旅遊棧有限公司95%股份及Good Magic Limited全部股份以此進軍放債業務和其他轉型方向，並於2016年7月出售製造及銷售木材產品業務。似乎這一切都過渡得順理成章，實則不然，據最新財報，截止2017年9月30日止6個月，放債業務的收益僅75.8萬港元，占比僅有25%，新興的放債業務並未取得太大貢獻。還有一點值得留意，2017年中期僅錄得299.7萬港元的營收，但純利卻達到1938.8萬港元，委實令人生疑。事實上，由業務帶去的盈利只有154萬港元。

截止目前，永保林業仍在不斷的往討債公司靠近。2018年2月7日,公司簽下諒解備忘錄擬收購一間信貸資料及債務催收公司60%權益。

總而言之，永保林業目前已經處於除牌程式第一階段，這已經是一個暫無法改變的事實，僅是提交復核和更換主席或許難以解釋股價多次上漲原因。試問：業務不強+財務不佳+轉型未成+面臨摘牌=頻繁暴漲？這恐怕是回光返照，最後的掙扎吧？

注：若於7月25日前永保林業無法提交複牌建議，將被列入除牌第二階段。

作者：陸小梅

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