通力電子（01249-HK）：視頻產品營收縮水37% 未來不會主動放棄該業務

通力電子（01249-HK）2017年錄得智能化及配套產品分部營業額大幅上升510.7%，公司首席市場官兼副總裁王曉峰稱，智能化產品設計公司未來發展重點，雖然5倍的增幅很大，但因為基數低，目前佔公司營業額比重仍然較小，但未來智能整機及各結構件生產佔比會繼續提高。他續指，中國市場的智能產品進展較慢，預計今年不會出現爆發式增長，但相比一年前已出現質變。另外，公司預期今年整體銷售額能按年增加10%，且首先會在B2B的工業互聯網領域有所突破。

此前聲稱要做DVD產品領域最後一個玩家的通力電子，2017年錄得視頻產品分部營業額明顯縮水，下跌37%，與智能產品的發展勢頭形成鮮明反差。王曉峰指，每年仍能接到一定的訂單量，公司未來不會主動放棄這一版塊業務，但也無新增發展需要。但他又表示，未來或可開發智能視頻產品。

為提升垂直整合能力及擴充產能，公司目前有位於廣西北海和惠州的兩間廠房在籌備中，公司首席財務官兼執行董事任學農稱，廣西北海廠房預計今年4至5月可以投產；而惠州之廠房還需要一年建設時間，預計明年3月投產。此外，公司亦不斷提升自動化生產能力，將更多生產工序用自動化代替。目前公司生產喇叭的第一條全自動化生產線已投產，未來或將持續增加生產線。

文：鄒舒惠

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