日股連續吸金 怎麼買？

日本經濟連增八季 創下 28 年來歷時最長的經濟擴張 新聞來源: 華爾街日報 2018/03/08 周四公布的政府數據顯示，日本去年第四季度 GDP 環比增速折合年率為 1.6%，大大高於最初預期。數據確認了這個世界第三大經濟體的經濟實現連續八個季度增長，創下 28 年來歷時最長的經濟擴張。

根據彭博資料顯示，日本去年第四季 GDP 季增率為 0.4%(年化後為 1.6%)，經濟連續 8 季成長，而穩定走揚的經濟，更是持續吸引國際資金湧入日本股市，面對基本面健康與籌碼面呈現淨流入的日本股市，投資人又該如何選擇投資標的呢？

1. 經濟強勁，資金湧入日本股市

日本經濟數據強勁，GDP 已連續 8 季度成長，創下 28 年以來最長的經濟擴張週期，外資法人持續看好未來股市表現，並吸引國際資金流入日本股票基金。根據 EPFR 資料統計 (見上表)，日本股票型基金在 2/22~2/28 當週淨流入 2.72 億美元，已連續 13 週獲得資金青睞，今年以來累計淨流入 238.28 億美元，大幅領先歐洲與美國股票型基金。

日本經濟數據強勁，使得日本央行貨幣政策轉向緊縮，不僅縮減部分長債的購買金額，更考慮於 2019 年實施量化寬鬆退場機制，此舉使得日圓持續走升，今年以來，日圓對美元升值逾 5%，為所有貨幣中表現最強勁。

而根據歷史經驗顯示，在日圓走升時，日本小型股的表現較為亮眼。下表整理了 1993~2017 年間，日圓升值時，大小型股相對的表現，可以清楚發現，當日圓走升時，日本小型類股的表現大部分皆優於大型類股，平均而言，小型類股績效領先大型類股 15%。

鉅亨基金交易平台認為，目前經濟數據皆顯示日本正處於穩健復甦的階段，對於日本股市未來樂觀，而借鏡歷史經驗，日本小型類股在日圓升值時表現較佳，因此，建議喜歡日本的投資人可選擇小型類股為主要標的。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料區間：1993~2017 資料日期：2018/03/07；匯率使用 USDJPY；日本大型股使用東證一部、日本小型股使用東證二部；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 日本小型股獲利強勁

另外，強勁的獲利能力也支持我們看好日本小型類股的未來表現。從 2016 年中開始，日本小型企業的銷售與獲利指數同步反轉向上 (見下圖)，顯示小型企業獲利持續轉佳，根據彭博分析師預估，未來 12 個月小型股的盈餘成長率為 35.5%(使用東證二部指數)，大型類股僅 1.3%(使用東證一部指數)，顯示分析師較為看好小型類股獲利成長性，建議投資人可瞄準獲利成長具爆發力的日本小型股。

資料來源：Bloomberg；鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/03/07；此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢，比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

日本經濟穩，佈局日本小型股票基金

日本經濟持續復甦，吸引國際資金持續流入，有利日本股市未來走勢，建議看好日本股市的投資人可佈局在日圓升值時表現較強勢的日本小型股票基金。

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