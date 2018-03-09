最大基金強勢登台 M&G挑戰配息迷思

台灣投資人向來都追求高配息商品，已把配息率當作是投資的首要考量。然而，在英國與歐洲，當地投資人追求的不是配息率，而是穩定回報。根據調查，瀚亞投資最新引進全台規模最大的「瀚亞投資 - M&G 收益優化基金」（M&G Optimal Income Fund），自 2006 年 12 月成立至今，規模已膨漲到新台幣 9500 億以上，等於在這過去 11 年中每年增長超過 860 億新台幣，相當於 1.5 座的台北 101 大樓的造價。

能有如此快速的資金流入，這檔基金靠的不是配息率，反而是零配本記錄跟無極限的投資工具。目前全球有超過 50 家的機構法人或組合基金把這檔基金列為配置首選，而英國與歐洲各國的退休金，也紛紛透過不同的帳戶去參與這檔基金，可見掌握巨額財富的機構法人與各國退休金，在投資時看上的不是配息多寡，而是收益回報。

瀚亞投資表示，若要獲得最佳的投資回報，靠的不是配息率，也不是掌握波段，而是長時間的累積。根據統計，該基金自成立以來，總回報高達 227%，比高收益債指數的總回報還高出超過 50%；乍看之下，這樣的績效表現可能會讓人以為它是一檔股票型、原物料型或高收益債基金，但事實上，它卻是一檔 RR2 的保守型基金，可見透過專家操盤，即使不追求高配息，還是能創造高報酬。

瀚亞投資表示，儘管台灣人都喜歡高配息率的基金，但根據 Lipper 統計，這檔沒有訴諸高配息的「瀚亞投資 - M&G 收益優化基金」，反而能在 Lipper 總回報、穩定回報與保本能力這三大評鑑中同時獲得最高 5 的評價，Morningstar 也給與 5 顆星評價，遠遠優於國內其他熱門基金。

股神巴菲特曾說：「窮人追逐金錢，富人投資時間。」法人機構與退休金的規模之所以能越滾越大，靠的不是配息率與波段，而是時間的累積。如果有一檔基金備受英國與歐洲各國退休金與機構法人肯定，也堅持不配本金，甚至每年還能創造年化約 8% 的收益率，這樣的基金引進台灣，是否能衝破國人對配息率的迷思，還待市場檢驗。