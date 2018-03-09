馬斯克問川普：中美汽車貿易不公你管不管？

摘要：在川普一條關於中美貿易問題的推文評論區，特斯拉創始人馬斯克連發數條評論，呼籲川普重視中美汽車貿易中的「不公平」問題，稱美國車企在中國面臨的關稅稅率是中國車企在美國的 10 倍。

在川普的鋼鐵與鋁關稅鬧得沸沸揚揚之際，特斯拉創始人馬斯克開始向川普抱怨中美汽車貿易不公。

當地時間周四，在川普的一條關於中美貿易問題的推文評論區，馬斯克連發數條回復認為，在中美汽車貿易上，美國企業遭遇非常不公平的待遇，中國對從美國進口的汽車徵收的關稅稅率，是美國對中國汽車所徵收稅率的 10 倍。

馬斯克的回覆包括：

你認為在汽車問題上美國和中國應該遵守平等與公平的規則麼？也就是說，在進口關稅、企業持股限制以及其他問題上，要有同樣的規則。

舉個例子，美國汽車要進入中國需要支付 25% 的進口關稅，而中國汽車要進入美國僅需要支付 2.5%，這是 10 倍的差距。

同時，美國汽車公司在中國對即便是自己的工廠也不能持股超過 50%，而在美國由中國 100% 控股的電動車企業則有五家。

我總體上是反對進口關稅的，但是現在的規則讓事情變得很麻煩。這就像在參加奧林匹克競賽時，腳上穿着一雙用鉛做的鞋。

馬斯克的評論得到數千轉發與點讚，這也引起川普的注意。川普隨後在關於鋼鐵和鋁關稅的新聞發布會上將馬斯克的評論讀了出來，同時評論稱：

這來自埃隆，但是所有人都知道。

他們多年來就知道，但是從未採取措施。這需要改變。

川普表示，未來會在某個時點推出針對性的關稅政策。川普稱：

在某個時點，我們將採用相應的稅收政策，這樣如果中國對我們徵收 25%，或者印度對我們徵收 75% 而我們卻完全不徵收…… 我們也將採用同樣的數字。這就叫「相應」，是一個「鏡像稅收」（mirror tax）。

『新聞來源／華爾街見聞』