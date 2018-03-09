大陸統戰搶鴻海？賴清德：我相信企業界對台灣的心都有

全球最大電子産品代工廠鴻海（2317）旗下子公司「富士康工業互聯網（FII）」赴上海證券交易所上市案，8 日獲得中國證券監督管理委員會審核通過，過程只花 36 天，打破 A 股市場 IPO（首次公開發行）最快紀錄，也傳出大陸繼推出 31 項對台優惠措施後，再度拉攏台灣民心。行政院長賴清德今 (9) 日表示，他相信企業界對台灣的心「都會有」。

不過賴清德也說，其實鴻海子公司已經在中國大陸努力一年多，所以不會只有 30 幾天就通過的事情，因為一般正常作業也有很多查證工作需要進行。賴清德強調，鴻海實際上已在大陸努力一年多。

賴清德指出，行政院在各方面都會提高我方的行政效率，目前鴻海還有另外三家子公司，一家在台北，一家在香港，還有一家在深圳，也在申請上市，所以不是只有一家子公司在中國大陸上市而已。

記者詢問「政府需不需要對企業界喊話」？賴清德說「企業界他們對台灣的心都會有，但是他們也需要發展的地方，所以目前行政院最重要的事情，就是解決投資障礙。」賴清德表示，政府號召企業界回台灣投資，只要台灣經濟可以發展，根穩了，自然而然可以吸引企業回台。

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