股匯兩樣情新台幣早盤貶破29.3

台北股、匯市今（9）日早盤表現不同調，在亞洲主要貨幣兌美元偏弱下，新台幣兌美元也走貶，一開盤就貶值 6.7 分、觸 29.328 元，不過，由於台股走揚，新台幣兌美元貶幅未進一步擴大，目前拉回至 29.3 元震盪。

在美國白宮釋出訊息，美國總統川普關稅政策引發貿易戰的可能性不如最初的擔憂，美股震盪激烈，終場 3 大指數收紅，道瓊工業指數終場上漲 93.85 點，收在 24895.21 點；那斯達克指數上漲 31.30 點，收在 7427.95 點。台股今日開盤也上漲 24.5 點，加權股價指數以 10847.74 點開出，目前上漲 30 餘點

國際匯市部分，在歐央行強調鴿派立場下，歐元走貶、美元上揚，韓元也一度拉回至 1073.06 價位，目前在 1070.25 韓元兌 1 美元，日圓則是從 106.14 拉回至 106.9 日圓兌 1 美元價位，而人民幣兌美元中間價來到 6.3451 元，也較前一交易日大貶 212 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，新台幣兌美元以 29.328 元、貶值 6.7 分開出，但由於台股走揚，新台幣貶幅未進一步擴大，目前在 29.3 元震盪。

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