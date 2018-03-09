永利澳門(01128-HK)母企同意支付36億結束與岡田和生訴訟

永利澳門(01128-HK)母公司永利度假村公布，同意支付4.64億美元(36.19億港元)，結束與有日本「彈珠機大王」稱號的岡田和生旗下公司Universal Entertainment之間的6年訴訟。有關訴訟涉及永利度假村強制贖回Universal Entertainment持有的兩成永利股權事件。

資料顯示，2015年5月，史提芬永利被前生意拍檔、日本彈珠機大王岡田和生告上澳門法庭，索償近80億港元並尋求解散永利澳門旗下公司。集團發出通告，披露岡田和生三點控，其中涉及2008年永利為獲得路氹永利皇宮項目批地，曾向一間與北京有關連、聲稱擁有路氹土地權益的天驕娛樂投資公司支付5千萬美元(約4億港元) ，以及永利在2011年曾承諾，分十年向澳門大學發展基金捐贈1.35億美元，岡田認為這2項交易屬「非法」行為，且「不符合法律、公共秩序及基本行為準則」。

另外，他又指控集團贖回其股份時估值過低，向他人提供有關岡田和生不適當活動的資料，已違反澳門個人資料私隱條例。永利澳門在通告中否認指控，強調徵詢法律意見，岡田和生的申索缺乏法律依據且毫無根據，將在法院中提出抗辯。

永利與岡田在2012年決裂，集團當年以緊急決議罷免岡田的非執行董事職務，即時生效。董事會稱已考慮由母公司永利度假村（下稱美國永利）委託編製的獨立報告，鑑於報告詳述有關岡田、其僱員及聯繫人士作出令人無法接受的行動，故決定罷免岡田職務，此後雙方訴訟不斷，一直由美國打到澳門。

岡田和生曾是永利澳門董事，又曾經入稟澳門法院，要求永利澳門賠償80億港元。

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