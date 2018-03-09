【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，特朗普正式簽署關稅協議，加拿大及墨西哥獲豁免，關稅決議不如預期強硬。道瓊斯指數上升 0.4% 至 24,895 點；標準普爾指數上升 0.4% 至 2,739 點；納斯達克指數上升 0.4% 至 7,428 點。有消息指特朗普將於 5 月前與金正恩會面。

油價週四下跌，因美元上漲，且有跡象顯示庫欣庫存增加。紐約 4 月期油下跌 1.7% 至每桶 60.12 美元。金價下跌，因歐洲央行德拉吉暗示僅會逐步將貨幣政策正常化的消息提振美元。紐約 4 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,321.7 美元。

香港和內地股市週四上升。供電供熱股領漲，其中華能國電（902.HK）股價上漲 6.9%， 華潤電力（836.HK）上升 5.9%；博彩股亦上揚，金沙中國（1928.HK）大漲 5.6%。個股方面，市場憧憬 "兩會" 或會有利好醫藥行業消息出台，金瑞思生物（1548.HK）股價急漲 16.6%。恒生指數上升 1.5% 至 30,655 點，國企指數上升 1.3% 至 12,335 點，香港股市成交金額減少 11.5% 至 1,003 億港元。上證綜合指數上升 0.5% 至 3,288 點，滬深兩市成交金額減少 4.6% 至 4,029 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 港鐵（66.HK）公佈 2017 年業績，收入 554 億港元，按年增長 22.7%，因投資物業重估收益同比大增 55.1 億港元，股東應佔溢利 168 億港元，按年上升 64.1%（上半年同比上升 46.1% 至 74.8 億港元）。建議派發末期股息每股 0.87 港元，全年股息合共每股 1.12 港元，同比上升 4.7%。現價相當於 14.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 惠記集團（610.HK）公佈 2017 年收入 65.0 億港元，同比上升 22.0%，因聯營公司路勁（1098.HK）盈利增長，股東應佔溢利按年增長 36.3% 至 9.1 億港元。建議派發末期股息每股 0.225 港元，同比增加 36.4%。現價相當於 3.7 倍 2017 年市盈率及 0.5 倍市賬率。

◇ 中國海外發展（688.HK）發佈營運數據，2018 年首兩月合約物業銷售金額、面積及均價分別為 423 億港元、245 萬平方米及每平方米 17,258 港元，同比分別上升 21.5%、18.8% 及 2.3%。此外，於 2018 年 2 月 28 日，公司錄得已認購物業銷售約為 265 億港元，同比大增 162.6%，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

◇ 中廣核電力（1816.HK）公佈 2017 年收入 456 億元人民幣，同比增長 38.7%，因其他收益按年大增 18.7 億元人民幣但被財務費用同比急升 22.0 億元人民幣抵消，股東應佔溢利按年上升 30.4% 至 95.0 億元人民幣，略高於市場預期之 90 億元人民幣。建議派發末期股息每股 0.068 元人民幣，同比增加 33.3%。現價相當於 8.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 大昌行（1828.HK）公佈 2017 年業績，收益 505 億港元，按年增長 8.7%，股東應佔溢利錄得 8.0 億港元，同比增加 56.9%，稍勝市場預期之 7.2-7.7 億港元，其中上半年收益及股東應佔溢利分別按年增加 14.5% 及 5.5%。建議派發末期股息 11.90 港仙，全年股息同比增加 100.8% 至每股 16.95 港仙。現價相當於 8.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 長城汽車（2333.HK）發佈產銷快報，2018 年首兩月銷量 16.8 萬部，同比減少 0.2%。

◇ 中國恒大（3333.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔淨利潤將同比大幅增長 3-4 倍至 204-255 億元人民幣，核心業務淨利潤預期同比增加 1 倍左右至約 416 億元人民幣。主要受惠於公司提升產品品質，增加產品附加值，降低費用，增加交樓面積及贖回永續債等。現價相當於約 5.9 倍 2017 年核心市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)