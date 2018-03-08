中國女性職場影響力提升 對GDP貢獻達41%

今天，旨在考察當前中國女性職場人士領導能力和影響力的《2017女性、職業與幸福感：數字數代女性職場影響力報告》正式發布。據了解，該報告由勵媖中國與德勤中國共同發起，通過收集問卷、數據分析、案例研究、深度訪談等方式，深入解析中國職場女性的現狀和發展趨勢，并為促進女性職業發展和職場性别多元化及包容性提出相應建議。

報告顯示，中國女性勞動參與率約為63.3%，高于經濟合作與發展組織(OECD)(57%)和亞太國家(62%)的平均水平。相比于世界其他地區的女性，中國女性對國内生産總值(GDP)的貢獻最大，為41%。同時，中國職業女性在情商、視野寬度等能力方面表現更強，78%的女性想在職場進入管理層。與此同時，企業的數字化程度越高，女性就越有可能為企業投入更多的時間和精力。不過，随着女性職位的提升，與同級别男性相比，缺乏工作與生活平衡則帶給她們更大的挑戰。因此，報告也建議企業需要創造更多适合女性職業發展階段特征的工作角色和晉升機會。

來源：人民日報

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