【異動股】雄安板塊快速拉升 太空板業(300344-CN)漲停

臨近午盤，雄安板塊快速拉升。截至發稿，太空板業(300344-CN)漲停報9.76元，中設股份(002883-CN)漲7.79%報50.90元，青龍管業(002457-CN)漲6.09%報11.84元，河北宣工(000923-CN)漲5.74%報22.48元，冀東裝備(000856-CN)、建科院(300675-CN)、恒銀金融(603106-CN)、建投能源(000600-CN)等個股均漲逾4%，啓迪設計(300500-CN)、富煌鋼構(002743-CN)、冀東水泥(000401-CN)、嘉寓股份(300117-CN)等紛紛上漲超2%。

消息面上，全國人大代表、河北省委書記王東峰8日在河北代表團開放團組會上表示，雄安新區總體規劃已經廣泛地征求意見，聚集了國内國際一批專家進行咨詢、征集，規劃的編制工作已經取得階段性成效。

王東峰指出，雄安新區是千年大計，河北省委、省政府將舉全省之力推動雄安新區規劃建設，高起點規劃、高标準建設雄安新區。

他介紹，環保部、發改委、財政部、科技部、工信部、水利部等部委在雄安新區規劃建設中都發揮了重要作用，形成合力，紮實有效推進雄安新區規劃建設。河北省委、省政府也將會同、配合有關部門進一步完善規劃，加強管控，啓動一批重點項目。

2月28日京雄高鐵已經開工建設。王東峰表示，還有一些基礎設施建設，包括白洋澱治理也要齊頭并進。同時，這個過程中還涉及雄安新區體制機制創新，承接北京非首都功能的疏解，涉及到有關政策、科技創新，將是一套組合拳和系統工程。

“河北省委、省政府已經聚集全省力量，着力把雄安新區打造成全國高質量發展的樣板。”王東峰表示。

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