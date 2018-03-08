蘋果終於要剪掉「瀏海」？傳2019年新機要真正實現全螢幕

蘋果 (Apple)(AAPL-US) iPhone X 因「瀏海」設計，而遭不少用戶吐槽嫌棄，如今他們似乎已經決定要徹底解決這個困擾了。

據南韓科技媒體《ETnews》報導，業內人士透露，蘋果已經決定明年秋天推出的新機種，將移除「瀏海」設計，並和供應鏈正討論相關的技術問題，不惜投入可觀的資源。

蘋果去年推出首款 OLED 全螢幕 iPhone X，移除邊框和指紋感應器，但為了放置前鏡頭及其他感應裝置，不得不在上方設計一個「缺口」，被戲稱為「瀏海」。這個設計雖遭許多用戶嫌棄，但由於夠獨特，不少新機還刻意模仿，以此做為行銷賣點。

在 MWC 大會上，華碩的 ZenFone 5 手機、以及中國智慧手機商，甚至 LG 電子，都準備推出類似「瀏海」設計的全螢幕手機。

如果要徹底解決這個問題，手機上將難有空間放置前鏡頭及感應裝置，特別是如何在全屏的 OLED 螢幕上使用 FaceID，成為一大難題。據一些廠商指出，可行的做法也許是在 OLED 面板上鑽孔，或是在螢幕內使用 BM (黑色矩陣)。

據《Apple Insider》指出，相關報導沒有列出消息來源，或正在開發研究的特定製造商，由於技術上仍有許多需克服的難題，這可能只是對蘋果未來意向的猜測。

蘋果 2018 年預計推出 3 款新 iPhone，其中兩款使用 OLED 面板，分別為 5.8 及 6.5 英吋，另一款使用 6.1 英吋的 LCD 螢幕。