分析員﹕港股高開 料先試30500點

美國股市走勢相當反覆，道瓊斯指數更一度大挫300點，其後跌幅收窄至不足100點收市。美股低收卻無礙港股在美預託證券(ADR)表現，市場人士預期，今日大市將會高開，後市將會在30500點之間徘徊。

道指跌82點或0.3%，收市報24801點；標準普爾指數收市報2726點，跌1點或0.05%，惟反映科技股走勢的納斯達克指數卻高收，收市報7396點，升24點或0.3%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7157點，升11點或0.2%，德國DAX指數收市報12245點，升131點或1.1%，法國CAC指數收市報5187點，升18點或0.3%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.16元，較本港收市價高1.6%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報71.03元，較本港收市價高0.8%， 中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.53元，較本港收市價高0.9%，可是能源股卻低收，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.14元，較本港收市價低0.6%。

美股在當地時間周四跌幅大為收窄，或會惹來投資者憧憬，今日大市會出現反彈，從目前亞太區股市早段錄得升市的走勢來看，這種憧憬最終能實現機會相當大。投資者可以考慮趁反彈之際，將個別持貨先行獲利，結終目前市況過於反覆，盈富基金(02800-HK)沽空比率接近90%，顯示出淡友目前正在作出部署。在未有向淡友作出反擊之前，投資者應保留實力。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會高開，並相信後市將於3萬點至30500點之間徘徊。

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