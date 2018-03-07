彭博：美、中貿易戰將會傷及蘋果、聯想等科技巨頭

川普政府考慮對包括電子消費品在內的中國進口產品徵收關稅，引起了全球科技行業一片嘩然。

據因事未公開而不願具名的知情人士透露，正在考慮中的最壞情境，是美國決定對從服裝鞋類到高科技產品的廣泛中國進口產品徵收關稅。

蘋果、亞馬遜和其他在中國組裝產品的美國科技公司可能會受到此類政策的傷害。小米和聯想等寄望於進軍美國市場的中國電子消費品生產商可能也將因此面臨新的阻力。

川普政府正在考慮採取雙管齊下的手段，將關稅與限制中國在美投資結合起來 -- 中國在美投資需通過國家安全風險評估。受此影響，具有戰略重要意義的半導體行業的整合眼下正在經受的打擊有可能會進一步加劇。

在川普首席經濟顧問科恩證實了他辭職的消息、進而引發市場對美國關稅和潛在全球貿易大戰的憂慮後，蘋果公司股票在周二盤後交易中與其他股票同步下挫。身為前高盛集團總裁的科恩反對實施懲罰性關稅，一向被投資者認為是當前這屆難以捉摸的政府中的一位沈穩人物。

如果川普的關稅政策將中國進口產品定義為所有在中國生產的產品（無論是否由美國公司設計）的話，那麼蘋果蒙受的損失將會最大。從英特爾到戴爾，一些美國頂級硬體生產商也嚴重依賴中國的製造業。政府激勵措施和廉價勞動力等一系列因素造就了中國的世界工廠地位。