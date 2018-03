東陽前2月營收創同期新高 搭中國新能源車趨勢業績看漲

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收達 17.53 億元,由於工作天數少,月減 21.18%、年減 6.56%;前 2 月合併營收 39.77 億元,年增 4.54%,仍創歷年同期新高,展望後市,東陽強調,塑膠部品是未來汽車零件輕量化發展重點,隨著電動車成趨勢,中國積極發展新能源車,趨勢可望帶動未來業績成長。

東陽 OEM 事業 2 月合併營收 6.68 億元,年增 7%,前 2 月合併營收 15.77 億元,年增 24%,雙創同期新高,在 OEM 淡季期間表現優於預期,顯示汽車輕量化趨勢加上中國積極發展新能源車,有助拉升業績。

目前東陽已針對 OEM 事業體已設立台灣和廣州研發中心,全力開發兩岸和全球汽車內外裝新部品。

而 AM 事業 2 月營收 10.85 億元,年減 13.13%,前 2 月自結累計合併營收 24 億元,年減 5%,後續可望見到美國 AM 經銷商拉貨力道轉強,東陽說明,今年 AM 重點在擴建的生產線順利量產加上製程改善,屆時將提高品質並降低成本,同時發揮多樣少量彈性生產的優勢。

另一方面,東陽正加快新產品上市時程,看好將提高 AM 市場業績。