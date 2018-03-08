【大昌投顧】盤前分析－元月景氣燈號亮出連續第2個月的「黃藍燈」



◆盤勢分析

1. 台股開低震盪，早盤開低後一度拉回平盤，惟全球股市動盪不安，又再次跌破平盤，尾盤收至當日最低，終場以下跌 39.02 點作收。短線上月線趨勢依舊下彎，上方壓力恐較沉重，不過後勢量價齊揚表現的話，對台股相較有利，籌碼面外資小幅賣超，買盤何時能延續，挹注台股動能持續觀察。

2. 櫃買指數相對強勢，且盤中創波段新高，後勢可觀察能否有效站上月線，扭轉月線趨勢翻揚，屆時中小型個股可望轉強，目前仍以個股表現為主。

3. 金融指數整理收跌，月線壓力甚重，能否快速站回，對未來走勢才較有利。電子指數也同步修正，而美國科技股依舊走強，能否帶動電子股走升，值得關注，而強勢族群有電腦板卡、主機板、IC 設計等。傳產類股則由生技、汽車零組件等表現較佳。

4. 財政部統計處於 3/7 公布 2 月進出口統計，受春節連假影響加上產業淡季，出口規模降至 223.7 億美元、年減 1.2％，終止連 16 個月正成長。國發會則發布元月景氣走勢指出，在工業生產及出口表現欠佳下，元月景氣燈號亮出連續第 2 個月的「黃藍燈」。

5. 受到國際廢鋼原料價格持續上漲影響，國內鋼鐵廠傳出因成本考量暫停接單或限量接單，此舉讓市場揣測，下周鋼筋價格可望再往上調升。

