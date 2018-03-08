

◆盤勢分析

1. 白宮官員請辭效應淡化，美國股市逐漸回穩，收盤四大指數漲跌不一，費半指數續創波段新高，整體漲跌幅介於 - 0.33%~0.33%。其中，石油類股走弱，與台股高度相關的科技股 AMD 上漲 4.08%、美光收高 0.43%、亞馬遜上漲 0.48% 創波段新高、intel 上漲 0.96%、apple 下跌 0.93%、台積電 ADR 上漲 1.52%。

2. 周三因美國白宮經濟顧問柯恩請辭，晨間美國電子盤下挫超過 400 點，抵消周二費半指數創新高的利多，台股早盤小幅低開，隨即與亞洲股市震盪上揚，盤中指數一度翻紅，最高上漲至 10,818 點，但因盤面缺乏權值主流領軍，指數再度回落，終場台股下跌 39.02 點，跌幅 0.36%，收在 10,745.32 點，成交金額略增至 1,210.55 億元；OTC 指數收盤上漲 0.26%，表現相對亮眼。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：大盤雖失守季線，但指數未破前日低點，短期仍以震盪盤整偏多視之。

(2) 量能：周三成交金額略增，觀察後續能否出量站穩季線，扭轉技術面與籌碼面的弱勢。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 還未出現轉強訊號。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.33 億元；外資 - 1.62 億元、投信 + 3.98 億元、自營 + 7.97 億元。

4. 電子類股

(1) 主機板：顯示卡領頭羊 6150 撼訊、2425 承啟整理兩日，早盤再度攻高，帶動 2399 映泰、2377 微星、2376 技嘉轉強。

(2) 被動元件：2327 國巨 2 月份營收年增 60.6%，股價尾盤拉高，3090 日電貿再創波段新高、2472 立隆股價轉強。

(3)IC 設計：3545 敦泰受惠於 IDC、光學指紋辨識加持，股價逆勢上漲；2363 矽統搶進 3D 手勢控制、ADAS 市場，周三股價強勢漲停。此外，6138 茂達 2 月營收年增 18.16%，股價收漲超過 4%。此外，AI 相關公司 3443 創意 2 月營收年減 3.88% 優於預期，股價持續上揚。

5. 非電子類股

(1) 生技：4147 中裕愛滋病新藥通過 FDA 核准，股價周三強勢漲停，帶動生技族群 4108 懷特、4121 優盛、3164 景岳走高。此外，1707 葡萄王市場傳 2018 年 EPS 上看 11 元，股價與同業 8436 大江同創波段新高。

(2) 集團股：潤泰集團出售高鑫零售轉投大陸私募基金，且受惠於轉投資 4147 中裕新藥通過 FDA，2915 潤泰全、9945 潤泰新股價同步上揚。

6. 近期國際股市易受消息面影響，震盪幅度仍大，預期指數極短線將於季線附近震盪整理，建議選股仍以有題材或基本面支撐的個股為主，高出低進來回區間操作。

7. 重點訊息：

(1) 台灣證券交易所將於 26 日起，舉辦三場「生技醫療產業」主題式業績發表會，針對生技醫療產業的現況與展望進行專題演講，並邀請麗豐 - KY、全宇生技 - KY、寶齡富錦、國光生技、台耀、承業醫、和康生技、訊映等八家公司發表業績。

(2) 聯發科與騰訊遊戲 7 日共同宣布成立聯合創新實驗室，未來在手機遊戲、互動娛樂產品的開發與產品優化達成戰略合作，強攻手遊市場。預期雙方將充分發揮各自在軟硬體方面的互補優勢，包括騰訊幾款熱門遊戲已在聯發科 P60、P23、P10 等熱門中高階平台優化。

(3) 受到國際廢鋼原料價格持續上漲影響，國內鋼筋產品驚傳封盤消息。包括豐興等多家鋼筋大廠商 7 日傳出在原料成本考量下，暫停接單或限量接單；市場解讀下周鋼筋價格看漲，且預期下周鋼筋價格每公噸可能再上漲 200～300 元、漲幅約 1.12％～1.69％。

(4) 佳世達宣布將以每股價格 23 元，合計投入 23 億元，參與網通設備廠明泰的私募現增案。屆時，佳世達將握有明泰 18.37％股權、成為第二大股東。因明泰擅長網通設備研發、製造與服務，未來與其策略聯盟，可擴大彼此通路市場，同時著眼 5G 龐大商機時代來臨，雙方異業合作能深耕於車聯網、智慧城市及工業 4.0。

