【大慶證券】投顧盤前－美股回穩  個股表現



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚開低走高，尾盤跌幅收斂，代表科技股的那斯達克與費半指數甚至收紅，表現優於市場預期。由於川普宣布將對鋼與鋁進口課徵關稅，支持自由貿易的經濟顧問柯恩下台，讓市場相對恐慌，導致昨天小道瓊期貨於亞股開盤時間大跌超過 300 點，而美股昨晚之所以開低走高原因，主要在於白宮表示，美國兩個主要貿易夥伴墨西哥與加拿大可望免除關稅，市場解讀此一事件將讓全球貿易戰的機率降低，此外，ADP 公布美國私人企業 2 月新增就業成長至 23.5 萬人，高於預估的 19.5 萬人，在就業市場持續成長下，也讓美股有回穩的動力。由於目前市場變數都在美股，因此，在貿易戰鬧劇未結束前，研判美股震盪整理的趨勢不變，道瓊指數觀察季線是否跌破，一旦跌破，就要留意長線有開始走弱的可能。

在美股盤後大跌的狀況下，亞股昨天上下大幅震盪，雖然早盤包括日、韓、港、陸股甚至台股一度拉高，但在小道瓊盤中跌幅擴大影響下，亞股尾盤大多收低，由於短線上美股可能延續先前的大幅震盪走勢，對於亞股來說，近期盤勢也將持續陷入不穩的狀況，短線要留意亞幣的變化，一旦亞幣開始出現較大幅度轉貶的走勢，就要留意外資可能出現大規模撤退的狀況。

台股昨日隨亞股高低震盪，早盤開低後在中小型股持續輪動的狀況下一度拉高，然因追價意願低落，加上亞股走勢不穩，指數在遇到月線反壓下拉回，成交量則較前一日放大到 1234 億元。從技術面來看，台股近期持續受到月線壓制，導致指數 10800 點之上壓力沉重，由於月線再過 4-5 個交易日就即將扣抵 10400 點以下低值，因此只要大盤能守穩在 10600 點之上震盪，則月線就有機會走平甚至翻揚，屆時台股將可順利突破月線反壓，當然，美股能否在此穩住，也是多頭最需要的助力。以盤面來說，由於費半指數短線創新高，因此半導體相對強勢，記憶體相關個股南亞科、旺宏、華邦電等有機會在此轉強，而矽晶圓、3D 感測等前主流開始有轉強現象，在基本面成長的趨勢下，研判波段有機會持續走高，其他如自動化、AI、顯示卡、低價 PCB、網通等類股，也都維持輪動。由於近期開始陸續公布 2 月營收，個股短線可能受到干擾，所以操作上不宜追高，相關上述強勢族群以及原物料、電池、汽車零組件、整流二極體、LED 等皆是可留意的焦點。

