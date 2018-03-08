台股盤前─美股不確定性影響持股信心 短期向上突破不易、區間震盪為主

擔心美國總統川普引爆全球貿易戰，加上美國白宮首席經濟顧問柯恩請辭，FOMC 的利率決策結果將在 3/22 公布，造成美股充滿不確定性，也連動全球股市表現，法人認為，短期台股加權指數要再向上突破並不容易，預料走勢還是區間震盪、個股表現為主，隨著美股起伏，但其實基本面變化不大，即使拉回下修空間也有限。

台股昨 (7) 日早盤受柯恩請辭美國期指大跌拖累指數開低，盤中一度一度翻紅越過 10800 點，但終場下跌 39.02 點，以 10745.32 點作收，成交值 1207.36 億元；三大法人土洋對作，外資及陸資賣超 1.62 億元，外資自營商賣超 95 萬元，投信買超 3.98 億元，自營商自行買超 4.39 億元，自營商避險買超 3.57 億元，合計三大法人買超 10.32 億元。

期貨部分，三大法人則是同步偏空，外資減碼多單 1501 口，淨部位多單來到 46274 口；投信加碼空單 85 口，淨部位空單來到 33482 口；自營商加碼空單 877 口，淨部位空單來到 4503 口，合計三大法人減碼多單 2463 口，淨部位多單為 8289 口。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，近期大盤量能縮減，投資人追價意願不足，主要還是因為股市累積漲幅已大，基期墊高，加上擔心美國總統川普引爆全球貿易戰，3 月 22 日又有 FOMC 的利率決策結果要公布，投資人對於新任聯準會主席鮑威爾還不熟悉，不知道到時候鮑威爾是否會有偏鷹派的發言，此外，也擔心美股又出現意外的大跌，種種不確定感，影響持股信心。



朱文燕認為，短期台股加權指數要再向上突破並不容易，預料 3 月的走勢還是指數區間震盪、個股表現，隨著美股起伏，但其實基本面變化不大，因此，即使拉回，下修空間也有限。

朱文燕指出，由於市場雜音多，盤面缺乏有力的主流族群領軍，以挖礦概念股比較強勢，不過，在熱門題材之外，中長期投資還是要尋找有實質業績支撐的個股。

美股周三震盪，道瓊工業指數指數盤中一度大跌逾 300 點，收盤大幅縮小跌幅，以 24801.36 點作收，收低 82.76 點或 0.33；Nasdaq 完全收復跌幅，反彈收高，終場收高 24.64 點或 0.33% 至 7396.65 點；S&P 500 指數收低 1.32 點或 0.05% 至 2726.8 點；費城半導體指數收高 4.00 點或 0.29%，以 1400.47 點作收。

美股漲跌互見，對台股今 (8) 日的影響仍要觀察，值得注意的是，國發會公布 1 月景氣對策信號，綜合判斷分數 20 分，較上月減少 2 分，燈號續呈黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，但領先指標仍然持續上升，景氣溫和復甦；另外，2 月營收及去年財報陸續公布，營收亮眼股表現也值得關注。

台股今日大盤還要留意指標股包括大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW)、統一、南亞科等股的表現，由於量能不足，恐受制向下月線反壓，短線支撐先看 5 日線。