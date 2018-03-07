【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股劇烈震盪，終場以小黑Ｋ做收!

昨日美股小漲，而今天台股跳空開低，之後一路往上做上攻，最高突破 10800 之後便往下做修正，終場收在今日最低點，收了一根帶上影線的小黑Ｋ， 10700 整數心理關卡險而守住，又再度失守昨天攻上的月線，終場以下跌 39 點作收，今日震幅有 72 點之多，而目前十日線與半年線呈現黃金交叉格局，另五日線亦由下往上突破季線形成黃金交叉，目前五日線、十日線、月線、季線糾結，上檔有十日線、月線、季線的壓力，而下檔有，形成下檔有五日線、半年線、年線支撐的格局，而從量能的角度來看，今日量能 1207 億，與昨日相較僅有小幅度的成長，顯示投資人態度依然偏向保守；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是玻陶類股，跌幅達 1.4%，汽車、鋼鐵、半導體、油電燃氣、化學、電子零組件、水泥、資訊服務、電器電纜、觀光、金融、橡膠、光電、紡纖、建材營造、橡膠、通信網路、造紙、航運等也均收黑。

至於上漲類股則有生醫、食品、電腦設備、貿易百貨、化學生醫、其他電子、電機機械、其他類等。

台股今天由鴻海扮演多方抗跌指標，在子公司富士康工業互聯網將在中國證監會進行上市審議，市場預期有望順利過關，讓鴻海轉投資開始開花結果，包括京鼎、樺漢、榮創、臻鼎 - KY、廣宇等均收紅。

不過台積電則是受到市場擔憂美股恐走跌，資金先行退場，終場下跌逾 1%，但仍守住月線。

至於顯卡及被動元件也同樣是資金湧入族群，不過個別個股走勢也出現輪動，其其中顯卡股王撼訊出現開高走低，不過青雲則是拉出第 4 根漲停板，也晉身為百元俱樂部，帶動安鈦克及映泰也同步亮燈漲停，宏碁、微星、技嘉及承啟也均收紅，至於麗臺則是收黑。

被動元件則由國巨帶頭，市場樂觀看待明天的法說，尾盤漲勢重啟，進逼 400 元整數大關，禾伸堂、美桀、立隆電也續強。

生醫類股走勢更為強勁，由於中裕獲得 FDA 藥證，股價強攻漲停，帶動懷特、景岳、福永生技、益安、生華科、保瑞、映訊、優盛等也同步漲停。