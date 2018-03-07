科恩辭職震動市場 華爾街憂心白宮「朋友圈」越來越小

周二上午在曼哈頓，Kathy Wylde 發送了一封電子郵件，邀請科恩 (Gary Cohn) 小聚。她是商界組織 Partnership for New York City 的負責人，去年該組織內的企業高管曾與科恩和川普會面，談論基建問題。

幾小時後，Wylde 點開了一封來自同事的郵件，稱高盛集團前總裁科恩辭去川普首席經濟顧問一職。

「到此為止吧。」她對自己說。

然而，隨著消息進一步發酵，Wylde 也開始擔心起來。科恩的離職「破壞了人們對白宮內有人了解金融行業的信心，」她後來表示。「這令人擔憂。」

競選拉票期間，川普將華爾街高管描繪成一群貪婪的惡棍。上任後，他欽點多位高管在政府中出任要職，幫助推動了金融行業多年來渴望的大規模減稅和去監管。現在，科恩在前高盛同僚 Dina Powell 離開川普團隊不久後也選擇離職，金融行業遇到的麻煩是，它在白宮內部失去了朋友。

「靠譜的人」

一年多來，科恩在白宮內的存在，使得金融界最具影響力的人物可以暫時放鬆一下神經。川普就職前的幾天，摩根大通執行長 Jamie Dimon 在接受彭博電視採訪時，解釋了為什麼競選期間川普民粹主義色彩濃重，他卻不擔心美國的未來。川普招募了「非常靠譜的人」，這位銀行家提到科恩時說。

Dimon 當時還說，有些人擔心川普不尋常的貿易政策，但這種擔憂過頭了，因為政府內有這些理性的官員。本周，科恩表示將辭去經濟顧問職務，因為他反對川普政府準備對鋼鋁徵收的高額關稅。白宮發表的聲明中沒有提到這一爭端。

科恩離職可能讓貿易保護主義政策沒有了束縛，在全球市場頓時掀起波瀾。他的辭職決定宣布後幾小時， 標普 500 指數期貨下跌超過 1% 。美國銀行類股也下挫，高盛在尾盤交易跌約 2% 。