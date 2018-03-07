台股盤後－白宮高層亂鬥人心惶惶 下跌39點10800點得而復失

台股今 (7) 日早盤受到美國白宮首席經濟顧問柯恩請辭，美國期指大跌，拖累指數開低，儘管鴻海逆勢抗跌，加上顯卡及被動也持續走強，推升指數一度翻紅越過 10800 點，不過仍不敵台積電等權值股殺低，終場下跌 39.02 點，以 10745.32 點作收，成交值 1207.36 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對抗跌，在生醫類股帶動下，終場上漲 0.39 點，以 149.01 點作收，順利攻上季線，成交值 359.72 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是玻陶類股，跌幅達 1.4%，汽車、鋼鐵、半導體、油電燃氣、化學、電子零組件、水泥、資訊服務、電器電纜、觀光、金融、橡膠、光電、紡纖、建材營造、橡膠、通信網路、造紙、航運等也均收黑。

至於上漲類股則有生醫、食品、電腦設備、貿易百貨、化學生醫、其他電子、電機機械、其他類等。

台股今天由鴻海扮演多方抗跌指標，在子公司富士康工業互聯網將在中國證監會進行上市審議，市場預期有望順利過關，讓鴻海轉投資開始開花結果，包括樺漢、臻鼎 - KY、廣宇、京鼎、榮創等均收紅。

至於顯卡及被動元件也同樣是資金湧入族群，不過個別個股走勢也出現輪動，其其中顯卡股王撼訊出現開高走低，不過青雲則是拉出第 4 根漲停板，也晉身為百元俱樂部，帶動安鈦克及映泰也同步亮燈漲停，宏碁、技嘉、微星及承啟也均收紅，至於麗臺則是收黑。

被動元件則由國巨帶頭，市場樂觀看待明天的法說，尾盤漲勢重啟，進逼 400 元整數大關，禾伸堂、立隆電、美桀也續強。

生醫類股走勢更為強勁，由於中裕獲得 FDA 藥證，股價強攻漲停，帶動景岳、福永生技、生華科、保瑞、映訊、優盛、懷特、益安等也同步漲停。

不過台積電則是受到市場擔憂美股恐走跌，資金先行退場，終場下跌逾 1%，但仍守住月線。

分析師林孟漢表示，台股今天主要是因為美國政府高層人事異動，市場擔憂貿易戰將成真，且恐有擴大跡象，因此讓指數陷入盤整，由於目前技術線型因為月線下彎將穿過季線，加上國際股市又有不確定因素，預料指數仍將維持在 10400-10800 點之間盤整。