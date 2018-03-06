三大法人買超28億元 鴻海中止連14天賣超 半導體最獲外資青睞

台股今 (6) 日受到美股大漲激勵，台積電開高走揚，顯卡及被動族群續強，鋼鐵族群也反彈，指數開高走高，終場上漲 141.44 點，以最高點 10784.34 點作收。三大法人則是投信單獨偏空，外資及陸資買超 37.31 億元，外資自營商賣超 0.05 億元，投信賣超 2.12 億元，自營商自行買超 2.54 億元，自營商避險賣超 9.35 億元，合計買超 28.37 億元。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 2625 口，淨部位多單來到 47774 口；投信回補空單 931 口，淨部位空單來到 33397 口；自營商回補空單 1049 口，淨部位空單來到 3567 口，合計三大法人加碼多單 4605 口，淨部位多單為 10810 口。

外資今天終於又開始重新買超台積電，而且直接就是買超第一名，不過外資主要買盤還是集中在半導體族群，除了台積電外，聯電、日月光、旺宏等也都是外資買超標的。

另外鴻海也終於中止遭外資連續 14 天賣超的紀錄，將配發 12 元現金股利的可成，也獲得外資近 1 個月來單日最大買超張數。不過細看外資買超狀況，雖轉為買超，但多數還是以認購權證為主要買超標的。

金融股部分，外資賣壓也明顯減緩，原本上市金控股昨天全遭外資賣超，不過今天新光金、玉山金、開發金已經見到外資轉為買超，至於遭外資賣超的金控股，則僅有第一金、元大金、中信金、國泰金、台新金等超過 2000 張，其他如兆豐金、華南金、富邦金、永豐金、國票金等，外資賣超都已縮減到 1000 多張甚至更少。

ETF 部分，外資中止連續 3 天賣超台灣 50 轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也同樣中止連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 9 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為台積電，買超張數 15089 張，第 2 名聯電，買超 8919 張，第 3 名新光金，買超 7207 張，第 4 名日月光，買超 6268 張，第 5 名可成，買超 4731 張。6 到 10 名依序為，旺宏，買超 3749 張；宏碁，買超 3292 張；玉山金，買超 2714 張；映泰，買超 2602 張；中壽，買超 2506 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 14747 張，第 2 名長榮，賣超張數 9855 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 9463 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，賣超 7627 張，第 5 名友達，賣超 6733 張。6 到 10 名依序為，緯創，賣超 5777 張；群創，賣超 4599 張；貿聯麥證 7A 購 01，賣超 4319 張；台勝科麥證 78 購 01，賣超 4214 張；第一金，賣超 4154 張。

法人表示，外資今天雖然轉為買超，不過相對於前 2 天賣超金額都超過百億元來看，今天的買超還無法很確定外資是否真的轉多，所幸外資在台指期多單仍持續偏多，至少可以確定，外資現在的操盤動作主要還是因為美股漲跌來決定，心態仍未轉空，接下來還是要觀察川普貿易戰的後續發展，以及美股走勢。