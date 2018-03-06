台股盤後－美股報復性反彈台積電領頭衝 大漲141點輕越月、季線

台股今 (6) 日早盤受到美股大漲激勵，多方士氣高漲，台積電開高走揚，收復 250 元整數大關及月線，鴻海也越過 5 日線及 10 日線糾結區，雖然股王大立光仍疲弱，不過顯卡及被動族群續強，鋼鐵族群也因為美國總統川普態度略有軟化而反彈，推升指數開高走高，終場上漲 141.44 點，以最高點 10784.34 點作收，順利收復月、季線，成交值 1110.37 億元。

以中小型股為主的櫃買市場走勢也是開高走高，終場上漲 1.93 點，以 148.64 點作收，僅差 0.04 點就攻上季線，成交值 325.12 億元。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是半導體類股，漲幅達 3%，油電然氣漲幅也超過 2%，其他電子、生醫、紡纖、通信網路也漲逾 1%，塑膠、電子零組件、汽車、化學生醫、金融、建材營造、化學、電腦設備、其他類、電子通路、水泥、鋼鐵、電器電纜、觀光、橡膠等也均收紅。

至於下跌類股則有電機機械、資訊服務、貿易百貨、航運、食品、光電、玻陶、造紙等。

台股今天由台機電扮演衝鋒指標，股價順利收復季線，也帶動晶豪科、愛普、晶心科、世芯 - KY 等亮燈漲停，訊芯 - KY、台勝科、智原、日月光、致新、威盛、矽格、茂矽、旺宏、華邦電、聯發科等也漲逾 2%。

至於鴻海也呈現跌無可跌的狀態，儘管市場擔憂子公司 FII 在 A 股掛牌上市可能會吸走部分資金，不過鴻海仍是穩步上揚，順利收復 5 日線及 10 日線，也帶動樺漢、正達、廣宇、乙盛 - KY、臻鼎 - KY、榮創、京鼎、鴻準等鴻家軍反彈。

股王大立光則相對疲弱，無法守住平盤，不過二線光學廠則是提前反彈，包括新鉅科、佳能、亞光、華晶科、今國光、光燿科等也均收紅。

至於顯卡及被動元件則是續強，儘管顯卡股王撼訊陷入震盪，不過青雲及映泰續攻漲停，麗臺也收紅。被動元件則是輪由現金殖利率股帶頭，禾伸堂及九豪亮燈漲停，立隆電、華新科、華容、立敦、光頡、聚鼎、越峰等也漲逾 1%。

鋼鐵族群則是因為美國貿易戰略有緩和跡象，龍頭廠中鋼回穩，豐達科、世紀鋼、千興、佳大、中鴻、志聯、威致、允強、燁輝、海光、燁興等也均收紅。

分析師黃漢成表示，台股今天的漲勢，是因為美股反彈，外資應該也轉買，推升指數反彈，至於接下來，如果 2 月營收表現亮眼個股能夠續強，加上美股也不要再出現劇烈震盪，預料指數還是有機會朝 11000 點整數關卡邁進。