【永豐期貨】台指選擇權盤後－川普再失人才 國際股市承壓

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 78 點至 10708 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 37.32 點，電子期轉為逆價差 - 1.41 點，金融期轉為逆價差 - 2.45 點。現貨部分，三大法人買超 10.32 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2521 口至 8289 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1500 口至 46274 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1063 口至 11381 口。

週二美股四大指數震盪收紅，但週三早晨驚傳白宮首席經濟顧問宣布請辭，小道瓊重挫 400 點以上，亞洲股市開盤普遍受到壓抑，台股早盤開低後陸續有低接買盤推升指數衝上 10800 點，然而 10 點過後國際股市再度承壓，加權指數再度下跌翻黑，今日八大類股僅食品類股收紅，其餘皆收黑，盤面上另一亮點是挾帶新藥上市利多的生技類股，生技醫療指數逆勢上漲 2.23%。技術面來看，週三黑 K 留上影線作收，近期日 K 仍持續紅黑交錯跳上跳下，顯示市場主要受國際市場氛圍牽動，目前上檔反壓與下方支撐持續靠攏，型態漸朝收斂三角形發展，整理格局似已接近尾聲，建議等待多空表態後順勢進場。

選擇權分析



選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 升至 1.45，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.58% 升至 16.06%，賣權平均隱含波動率由 19.93% 升至 22.35%，VIX 波動度指數上升 1.71 至 19.72，顯示避險情緒有升溫跡象。

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