【大行報告】瑞銀：内地數據漫遊費取消 或令手機數據費加速下跌

瑞銀發表研究報告指，雖然中國政府指令，下調手機數據費，以及取消數據漫遊費，但未擔心降費令電訊商的數據收入下降，因用戶會使用更多數據，不過取消數據漫遊費，將令手機數據費加快下跌。

該行估計，内地電訊商在每10%的收費下調，用量增加17%，故雖然過去收費已下降40-70%，但數據收入仍維持中雙位數的增長。因此，該行認為政府要求下調至少30%的收費，對電訊商的收入影響有限。即使政府沒有提出要求，預期因行業競争及科技創新，自然會令收費下降，部份電訊商傾向推出無限月費計劃，收費門檻已經由每月200元人民币降至100元人民币，個别地區可能更低。相信無限月費計劃會成為趨勢，有助政府推行政策，及鎖定ARPU。

該行又指，取消數據漫遊費將對收入有負面影響，因打破電訊商的定價策略，目前電訊商能夠在表現較差的地區提供更多便宜的本地數據計劃，相反則提供較少的本地數據，平衡市場份額及收入增長。故一旦取消漫遊收費，電訊商需要采取全國的定價策略。目前政府對此未有詳情，但參考以往取消語音漫遊的經驗，預期將會在第三季末或第四季初推行。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)