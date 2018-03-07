【全國兩會】瑞銀陸挺: 民生扶貧有利中低端消費

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺分析，2018年中國政府工作報告繼續強調防範金融風險，持續去槓桿，內地金融體系穩定性會更好，看好銀行股。而供給側改革方面，則沒有再提及房地產去庫存字眼；或會對三、四線城市去庫存速度的積極性減慢，影響房地產市場。而對鋼鐵行業則提出了2018年去產能目標為3000萬噸，煤炭為1.5億噸；若順利完成將達至十三五規劃的目標，意味提前了兩年達標；未來在控制產能過剩方面，相信會以環保政策來防止產能再現盲目擴張情況，產業繼續會升級轉型，看好能源汽車、新材料、清潔能源等新興產業。報告亦強調民生扶貧，年內要減貧1000萬人口，為280萬人口搬遷，增加公共服務設施。他認為有望刺激中低端消費。

高挺預測，2018年中國企業的盈利增長近10%，其中反映H股和美國預託證券的MSCI中國指數企業，盈利增長約12%；而滬深300指數企業盈利增長約8%。

對於中國銀監會放寬對內銀處理不良貸款監管，把撥備覆蓋率監管要求，由150%下調到120至150%；而貸款撥備率由2.5%調整為1.5至2.5%。高挺認為將有利銀行股，增加銀行盈利。

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