【港股午評】市況波動難測 醫藥股成亮點

今日大市走勢實在相當難測。在外圍市況前景未明情況下，大市今早走勢繼續波動，上下波動幅度達350點。左又一巴，右又一巴，可以成功預測今日大市在此區間波動者，又有多少人呢？在此波動的市況下，投資者根本並無太多略策可言，主攻不成，主守也不成，目前只可以多加留意市況變化，作出跟買或跟沽策略。這不是「西瓜靠大邊」嗎？對，就是採取此策略。看起來屬亳無志氣，可是市況不配合情況下，就算心儀的股份質素達到某一個高度，亦不足以讓股價上升。若投資者繼續要在市場上買買賣賣，而非在缸邊觀察，便要採取此「西瓜靠大邊」策略。其他策略實在是想不出來。

恆生指數中午收市報30403點，跌107點；國企指數中午收市報12254點，跌56點，成交額為609.62億元。

金融股今日走勢個別，其中內銀股表現突出，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股升近1.5%，成為今早大市最大貢獻來源。內銀股上揚，與內地將會降低銀行撥備覆蓋率有關。但這是否好消息？銀行降低撥備覆蓋率在短期內確實是利好消息，特別是對撥備覆蓋率較高，兼且資產質素較高的銀行而言，就肯定是好事。可是中﹑長期而言，此安排對內銀是好壞？難說。

大型內銀股基本質素不俗，至於股價表現是否可以保持強勢，便要多加留意市況走各。目前不宜太進取，時刻考慮加注，當心出身未捷。

至於今午大市表現會如何？相信今午大市會繼續在30300至30600點之間徘徊。會擴大跌幅或是收復失地？按目前每半日便改一次走向的市況來看，實在難以預測，不過跌幅擴大或收復失地機會又確實較大。始終現時市況未見平穩，投資者情緒易處於波動情況。

醫藥股今早表現理想，其中在日前發出盈喜的藥明醫藥(02269-HK)，今日又再創新高，半日升幅達8%。投資者若相信醫藥股是今年投資主題，可以考慮再追貨。至於注碼多少，目標價多少，請投資者自行設定。

另一方面，將於明日公布2017年全年業績的九龍倉集團(00004-HK)，半日勁升逾4%，在市場上並無太多消息情況下，九倉股價走勢令人感到相當有趣。可以多留意。

2018年3月7日中午12時50分

文﹕張偉倫

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