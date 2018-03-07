台北市住宅去年成交2000萬元以下 占比逾5成

依內政部實價揭露資料分析，2017 年台北市住宅的成交，以總價帶分析，最熱門的總價帶為 1000-1500 萬元，佔 22.3%，此外，500 萬至 1000 萬以及 1500 萬至 2000 萬交易比重分別為 15.6% 與 15.8%，總價帶 2000 萬元以下，合計達 56.5%。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，從總價帶來看，台北市住宅 2000 萬以下的住宅房產是當前自住客群普遍接受的價格帶，以建築形態觀察，電梯住宅佔約 6 成，公寓也有 4 成的交易量，買方購屋會考量地段、交通便利性、學區、居住使用空間、社區周邊環境以及自身購屋資金的條件等因素的不同，大樓或公寓的住宅型態各自有其優勢，。

根據實價揭露資料統計，台北市住宅交易總價位帶 500-2000 萬總價帶交易量集中在北投區、內湖區、中山區與文山區整體交易多，謝志傑分析，2017 年北市中低總價的住宅產品，由郊區的北投區、內湖區與文山區所包辦，市中心則是中山區最多。

如以住宅型態觀察，社區大樓部分，熱門交易包括北投區的 H24 雲端、十泉十美與香楓宿、內湖區的麥帥新城與明湖國宅、萬華區的台北晶麒與京都大觀、松山區的信義星池以及大同區的菁選集，1-2 房型的小宅社區居多，標準三房的則是國宅社區為主。

至於公寓部分，交易量集中於內湖區、北投區、士林區、文山區與信義區等區，謝志傑分析，對於預算有限但需要標準三房格局的住宅，公寓是最實惠的選擇，且同樣總價購屋，居住空間使用相對優於大樓，因此雖然屋齡較舊，但地段有優勢，兼顧生活機能與居住空間的品質。