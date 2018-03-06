〈房產〉近3年北市豪宅成交件數遞減 但成交單價去年回升2.5%

依實價登錄資料統計，台北市近 3 年總價在 1 億元以上的住宅大樓產品，成交件數呈現逐年下滑的走勢，由 2015 年的 249 件，下滑到 2016 年 179 件，去年進一步下滑到 153 件，同時，平均單價從每坪 136.1 萬元修正到 119.8 萬，去年略升為 122.8 萬元。

同時就平均就近 3 年的台北市豪宅交易總價來看，也從 2015 年的 2 億元降至 2016 年的 1.6 億，去年略增回升到 1.8 億元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2015 年西華富邦交屋潮有 81 筆，因此億元級豪宅交易量大，平均總價突破 2 億元，2016 年房市轉空，高資產族保守，高總高單價產品價格跌幅約在 1-2 成之間，2017 年下半年交易有回溫跡象，且有４筆文華苑交易都在 4.5-5.3 億之間，讓平均總價和坪數都比去年增加，單價成長 2.5%。

而進一步觀察億元級以上大樓的單價分布狀況，單價百萬以上的億元大樓交易量和前年相較，也是呈現腰斬，僅剩 116 筆，而單價百萬以下的佔比，從 2015 年的 14.5%，隔年增至 30.2％，去年也佔了 24.2％。

一般對於豪宅定義，除了總價破億元，坪數超過 100 坪，每坪單價也多在 100 萬元以上，然而市場價格修正，高總價宅首當其衝，過去成交每坪單價在 100-130 萬元之間的豪宅，都有跌破 100 萬元記錄，包括台北一號院，預售時期 15 樓單價 122 萬元，不過 2017 年 10 月 19 樓單價以 98 萬元成交；天母豪宅天墅，過去單價最高 116.9 萬元， 2017 年最低單價為 91.4 萬元，平均價修都在 2 成左右。

張旭嵐表示，單價跌破 100 萬元以下的住宅大樓交易比例增加，屋齡多在三到五年左右，因為生不逢時，正好在房價下修前預售推案，因此不少買家買在高點，而 2016 年買氣下滑，建商為了餘屋銷售，積極降價換成交，尤其對買家而言，9 字頭單價的豪宅價修有感，因此更吸引成交意願，不過高價市場跌幅已經近乎到底，除非屋主個人財務因素，2018 年的豪宅市場價應該仍會趨向持穩小漲路線。