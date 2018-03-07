最低120%! 銀監會下調撥備紅線將增厚銀行利潤

據證券時報消息，3月6日，銀監會下發7号文，將差異化調整商業銀行貸款損失準備監管标準，對相關指标達标的銀行，适度下調貸款損失準備監管要求。這意味着，部分銀行可能因少計提貸款損失準備而增加利潤。不過，這些利潤不可用于發放獎金、增加分紅;而節約的支出，也不可用于降低信貸成本率。

7号文的核心内容就是放寬撥備紅線：將撥備覆蓋率監管要求由150%調整到120%~150%;貸款撥備率監管要求由2.5%調整到1.5%~2.5%。

依據1.71萬億的不良餘額，撥備覆蓋率為181.42%，可大緻推導出，銀行業去年末約計提3.1萬億用作貸款損失準備;而如果降低到最低值120%的撥備覆蓋率，而且全部認定為損失類貸款，則隻用計提2.052萬億，也就是說，理論上可以釋放最高1.05萬億利潤。

業人士認為，即便達标銀行的撥備紅線下降，也并不意味着該行降低了吸收貸款損失的标準。7号文最大的引導意義在于，鼓勵銀行更精确地劃分貸款，更真實地暴露并主動處置不良，通過多渠道更積極地進行資本補充。增厚銀行利潤、鞭策更多銀行合規達标、提升銀行貸款積極性，是7号文對銀行業主要的正面意義。其中，增厚利潤是最直觀的影響。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)