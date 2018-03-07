金利通(08256-HK)積極考慮提出維持上市的覆核要求

金利通(08256-HK)公布，於2月27日，創業板上市委員會於審閱聆訊考慮公司之申請，以審閱該函件所載之決定。於3月6日，公司接獲創業板上市委員會函件，當中載列其就審閱申請之決定。

創業板上市委員會考慮公司及聯交所提交的所有(書面及口頭)資料。根據決定函件，創業板上市委員會決定支持根據創業板上市規則第9.04條暫停公司股份交易，並根據創業板上市規則第9.14條展開取消公司上市地位程序的決定。創業板上市委員會認為，公司未能維持充足水平之營運或擁有充足價值之有形資產及╱或無形資產，就此，可根據創業板上市規則第17.26條，證明有充足潛在價值，以保證其股份持續上市。公司將會有自本函之日起計六個月的補救期限，以重新遵守創業板上市規則第17.26條。

根據創業板上市規則第4.06條，公司有權將創業板上市委員會之決定轉交創業板上市(覆核)委員會覆核。公司可能於2018年3月15日或之前要求創業板上市(覆核)委員會覆核該決定。倘若公司並無於2018年3月15日之前作出任何覆核申請，股份將自2018年3月16日上午九時正起暫停買賣。在此之前，股份買賣將會繼續。公司仍在審閱決定函件，並正就決定函件與公司之法律及財務顧問進行討論，而且將積極考慮對裁決提出覆核要求，轉交創業板上市(覆核)委員會進行覆核。

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