北韓願與美談判、建交 川普推文：全力以赴

南韓總統特使團周二 (6 日) 結束北韓訪問，特使團團長鄭義溶宣布，兩韓共達成包括 4 月底在板門店舉行兩韓峰會等 7 項共識。北韓領袖金正恩更首次表示，只要確保政權不受威脅，願意放棄核計劃。更表示希望跟美國對話「促進北韓半島無核化」並建交，承諾對話期間不會核試和發射導彈。

中國及歐盟對此表示歡迎。美國總統川普 6 日於 Twitter 讚揚這進展，並說：「美國準備全力以赴。」

綜合香港明報、文匯報報導，率領代表團的鄭義溶昨午回到首爾後，先向總統文在寅報告會談成果，再出席記者會，公布成果。這次南韓特使團於周一 (5 日) 晚間，在勞動黨總部與北韓領導人金正恩作超過 4 小時的會談及晚宴，特使團轉達總統文在寅的親筆信函。

鄭義溶說，特使團在平壤與北韓達成 7 項共識：

1、兩韓於 4 月底在板門店南韓轄區的和平之家，召開第 3 次兩韓峰會。

2、兩韓高層設熱線，在第 3 次峰會前開通。

3、只要保障北韓體制安全，解除對北韓軍事威脅，北韓就沒擁核必要。

4、為促進非核化，北韓願與美國虛心坦率對話。

5、北韓在對話期間不再核試與發射導彈。

6、北韓不會對南韓使用核武及常規武器。

7、為延續平昌冬奧醞釀的和解合作氛圍，北韓邀請南韓跆拳道示範團和藝術團訪問平壤。

至於原定的美韓年度軍演將於 4 月重啟，韓方指金正恩在會面時對此表示理解，稱要南韓推遲甚或中斷軍演困難，但期望半島局勢平穩時，軍演規模會有所調整。

文在寅期望北韓凍結核武和導彈計劃，有助推動川普同意舉行美朝會面。川普昨日在 Twitter 貼文稱：「在與北韓的對話中出現可能的進展，這是多年來相關各方都認真盡力的一次。世界都在看也都在等。也許是空歡喜一場，無論如何，美國都準備全力以赴。」

(圖：川普 twitter)

中國外交部發聲明回應，希望兩韓繼續努力推進和解，期望各方都能抓住機會促進北韓半島無核化，透過政治解決半島問題，而中國願為此繼續發揮應有作用。歐盟對新發展表示歡迎。

對於北韓舉動，中國人民大學北韓專家成曉河表示，北韓的讓步相當戲劇性且重要，美國政府難以拒絕。

但曾參加與北韓會談的美國國務院前官員里維爾 (Evans Revere) 沒太大感覺，指平壤「用棄核換取安全保證」的談判方程式在過往談判中已用過數次，美國亦曾作出安全保證，但北韓從來都覺不足夠。

他認為，北韓暫停核試和試射導彈都不會阻止它繼續建立核武庫，包括生產核武所需的材料，但美國仍然很難抗拒北韓的提議：「經過一連串發展，如果美朝期望的話，探索性質對話的大門似乎已經打開。」

南北韓將於 4 月底舉行首腦會談，是金正恩掌權以來，首次與外國元首會面。金正恩上任後持續開發核武和導彈技術，川普上台後，朝美關係更趨緊張，南北韓首腦會談可說是一大轉向，或標誌北韓重新步向談判桌，無論會談結果如何，這將成為金正恩任內重大突破。

有別於過去 2 次在平壤舉行首腦會談，這次會談選在板門店韓方一側的「和平之家」舉行，意味嚴格而言，金正恩將踏足南韓政府的土地，象徵意義濃厚。這也反映金正恩在北韓的權力非常穩固，足以讓他離開平壤。

南韓世宗研究院分析家鄭相昌則認為，首腦會談可為北韓與美國對話創造條件，有助緩和半島局勢，形容北韓同意在與美對話期間暫停核試和試射導彈，是特使團訪問北韓最大成果。

雖然朝鮮半島局勢傳來和平喜訊，但華爾街對川普總統的關稅政策，仍態度謹慎。台灣時間今 (7) 晨道瓊工業平均指數收高 9.36 點或 0.04% 至 24884.12。Nasdaq 指數收高 41.30 點或 0.56% 至 7372.01。S&P 500 指數收高 7.18 點或 0.26% 至 2728.12。費城半導體指數收高 20.61 點或 1.50% 至 1396.47。

南韓綜合指數昨 (6) 日收 2411.41 點，上漲 36.35 點或 + 1.53%。