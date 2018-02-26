南韓牽線 白宮：與北韓的談話 必須以終結核武為目標

北韓代表團與南韓總統文在寅會面時表示，北韓當局同意與美國開啟談話，對此南韓在周一說，希望北韓和美國之間能進行「建設性」的會談，而美國則指出，與北韓談話的終極目標為終結其核武計畫。

南韓統一部發言人白泰鉉表示：「我們希望透過適當的機會，北韓和美國之間能開始建設性的會談。」

北韓代表團由前軍事情報局局長金英哲領導，外界預測他將在 27 日離開南韓前，將與其他南韓政府官員會面。其餘 229 名為了冬奧而到南韓的北韓人士，在 26 日已先行回國。

金英哲在 2010 年時，曾被指控為北韓攻擊南韓軍艦的事件主導者，當時造成 46 名水兵死亡，但北韓否認與魚雷戰艦有關的所有指控。

白泰鉉表示，與北韓代表團後續有關的活動安排都尚未確認。北韓代表團在周日時，與南韓總統文在寅會面，稍晚則參加由統一部部長趙明均主辦的晚宴，雙方同意一起為拉近南北韓關係而努力。

白宮表示任何與北韓的談話，最終目標皆為終結其核武計畫，而目前對北韓的制裁將持續，美國在上週五公佈對北韓的新一波制裁，希望透過制裁，使北韓放棄核武以及導彈計畫。

北韓則在星期天譴責美國實施的最新一波制裁，指責此制裁試圖破壞冬季奧運期間南北韓關係的改善。北韓自去年 11 月以來，沒有發射過任何導彈，但北韓領導人金正恩認為，核武對於遏制美國的侵略至關重要。