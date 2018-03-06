百度成立智能生活事業群組 加碼智能硬件布局

百度内部近日又完成了一次業務架構整合。

3月6日，百度宣布正式成立“智能生活事業群組(Smart Living Group，簡稱SLG)”，SLG由百度“度秘事業部”、百度“硬件生態渠道部”和“Raven Studio工作室”共同組成，百度集團總裁兼首席運營官陸奇兼任總經理。

其中，度秘事業部將繼續由景鲲負責，繼續專注于DuerOS平台與生態的建設及運營;原百度硬件生態渠道部升級為硬件生態渠道事業部，由楊永成負責，專注于第三方硬件的量産、電商建設和渠道拓展;原百度智能硬件事業部變更為Raven Studio工作室，由呂騁負責，專注于前沿産品形態的探索。上述各業務負責人向陸奇直接匯報。

百度方面稱，此次整合意味着，百度將進一步聚焦對話式人工智能這一戰略重點，明确團隊分工，發揮團隊優勢，持續加碼百度智能硬件布局。

陸奇此前在公開場合演講中提到，人工智能的總體布局最關鍵的是場景落地，而家庭作為一個巨大的場景，能夠讓人工智能加快落地。

當日，百度度秘事業部總經理景鲲在微信朋友圈裡表示：“度秘創新業務從一個團隊，到一個事業部，再到一個業務群組，一步一個腳印!”景鲲透露，截至2018年1月，搭載百度智能語音交互技術平台DuerOS的智能設備激活數量已經突破5000萬，月活躍設備超過1000萬。

這是百度繼整合智能駕駛事業群組(IDG)之後的又一次大的業務合并。2017年3月，百度將自動駕駛事業部(L4)、智能汽車事業部(L3)、車聯網業務(Car Life etc.)整合成智能駕駛事業群組。

目前，智能生活事業群組和智能駕駛事業群組是百度實現人工智能商業化和産品化、商業化的兩大方向，前者專注于用人工智能技術滲透入日常家居産品，後者則專注于自動駕駛、智能汽車技術的開放與普及。

可以看到的是，在過去一年以DuerOS開放平台為依托，百度在智能家居類産品上明顯加快了腳步。在今年美國舉行的國際消費電子展上，百度一連發布了三款智能硬件産品——一款智能音箱、一盞智能燈，以及一款集智能揚聲器與投影儀于一身的智能産品。

近日，正在參加兩會的全國政協委員、百度董事長李彥宏也表示，百度下個月會推出“帶屏幕的智能音箱”，可以語音控制也可以屏幕顯示。

據了解，自 2017年1月至今，DuerOS 已經吸引了超過130家合作夥伴，并快速落地家居、車載、移動等場景，覆蓋手機、電視、OTT 機頂盒、投影、音箱、冰箱、兒童玩具、智能車機、智能後視鏡等衆多硬件品類。

來源：澎湃新聞

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