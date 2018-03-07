盤前財經大事搶先讀2018年3月7日

今日操盤前瞻

財政部公布 2 月進出口統計

主計總處公布 2 月消費者物價指數

新股掛牌：和詮

股東會：日勝化、全球

股東臨時會：日勝化

法說會：中信金、兆豐金、研華、康舒、聚陽、京城銀、宇瞻

增資股上市：美律、慧智

〈台塑四寶業績發表〉石化產品價量齊揚 Q1、Q2 營收可望逐季佳

台塑四寶 6 日公布 2 月合併營收，共達 1267.17 億元，月減 16.4%，年增 5 %，四寶單月營收均較上月減少，除台塑 (1301-TW) 單月營收年比減少外，其餘三寶營收均較去年同期成長。展望本季，台塑、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 均認為將優於或持平去年第 4 季，且在需求持續增溫下，第 2 季表現也將優於第 1 季。閱讀全文...

震旦行去年 EPS 賺 6.67 元 每股擬配息 6 元 雙創歷史新高

震旦行 (2373-TW) 去年稅後純益 18.1 億元，年增 45%，每股純益 6.67 元，雙雙創下歷史新高，董事會通過每股擬配發現金股利 6 元，同樣創下歷史新高 紀錄；以今 (6) 日收盤價 89 元計算，現金股利殖利率 6.74%，股東會預計 6 月 12 日召開。閱讀全文...

新突破 兩韓領導人 4 月板門店會面 承諾不核試射彈

南韓總統特使團周二 (6 日) 結束北韓訪問，特使團團長鄭義溶宣布，兩韓共達成包括 4 月底在板門店舉行兩韓峰會等 7 項共識。北韓領袖金正恩更首次表示，只要確保政權不受威脅，願意放棄核計劃。更表示希望跟美國對話「促進北韓半島無核化」並建交，承諾對話期間不會核試和發射導彈。閱讀全文...

前財長桑默斯開駡：川普的關稅 是瘋狂又笨拙的經濟政策

根據 CNNMoney 分析報導，桑默斯 (Larry Summers) 以往就反對過川普總統的政策。但他說，總統這次提出的鋼與鋁進口關稅案，完全不同。「這真是瘋狂又笨拙的保護主義，」桑默斯於週一接受 CNN 訪問時說。閱讀全文...

比特幣泡沫終將破滅 末日博士魯比尼：區塊鏈被「過度炒作」

有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 直言，區塊鏈是被過度炒作的科技之一，比特幣等加密貨幣，終究是泡沫一場，該破就會破。魯比尼曾將比特幣諷為「泡沫之母」，甚至預言其價格將慘跌至零。閱讀全文...