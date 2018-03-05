三大法人賣超125億元 外資變現保本 大幅調節金融股

台股今 (5) 日終場下跌 55.27 點，以 10642.9 點作收。三大法人則是同步偏空，外資及陸資賣超 102.13 億元，外資自營商賣超 0.41 億元，投信賣超 2.38 億元，自營商自行賣超 2.89 億元，自營商避險賣超 18.16 億元，合計三大法人合計賣超 125.56 億元。個股方面外資賣壓持續遍布電子、金融與傳產，其中外資再金控股賣壓最重。

期貨部分，三大法人則是自營商單獨偏多，外資減碼多單 630 口，淨部位多單來到 45149 口；投信加碼空單 355 口，淨部位空單來到 34328 口；自營商回補空單 144 口，淨部位空單來到 4622 口，合計三大法人減碼多單 841 口，淨部位多單為 6199 口。

外資今天賣壓持續遍及電子、金融及傳產權值股，其中在外資在金控股賣壓最沉重，外資賣超前 10 名當中就有中信金、新光金、國泰金及華南金，另外兆豐金、合庫金、富邦金、永豐金、第一金、台新金、玉山金、開發金、元大金及國票金等，也全都遭到外資賣超。

電子權值股外資賣壓也不小，面板雙虎的友達及群創分居外資賣超第 1 名及第 4 名，鴻海則是遭外資連 14 天賣超，台積電也遭連續 2 天賣超，華通、晶電、聯電、宏碁、英業達、中華電、聯發科等也均遭外資賣超逾 2000 張。

至於外資在傳產股賣壓也有擴大跡象，包括中鴻、中鋼、南亞、台泥、統一、正新、華航、台化、國喬、長榮航也同樣遭外資賣超逾 2000 張。

ETF 部分，外資連續 3 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 8 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為日月光，買超張數 3325 張，第 2 名南電，買超 3234 張，第 3 名可成，買超 2495 張，第 4 名仁寶，買超 2420 張，第 5 名中租 - KY，買超 2307 張。6 到 10 名依序為，光寶科，買超 1776 張；盛群，買超 1551 張；裕民，買超 1270 張；富邦上証，買超 1247 張；智原，買超 1164 張。

外資集中市場賣超第 1 名友達，賣超張數 15854 張，第 2 名華通，賣超張數 11630 張，第 3 名鴻海，賣超 11537 張，第 4 名群創，賣超 9632 張，第 5 名長榮，賣超 9584 張。6 到 10 名依序為，中信金，賣超 8332 張；新光金，賣超 8142 張；國泰金，賣超 8050 張；華南金，賣超 7206 張；中鴻，賣超 6860 張。

法人表示，外資在美股近期劇烈波動下，心態已轉趨保守，對台股也是持續以股票換現金，壓抑台股指數表現，除非美股能回穩，否則根據外資習性，預料後續外資動作仍將以賣超為主。