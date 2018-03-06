【上市改革】實德陳柏楠：不宜對新經濟公司過嚴監管

香港證券商協會副主席、實德金融行政總裁陳柏楠於3月6日表示，這次港交所提出的上市規則改革細則，接受了協會去年提出的意見，沒有獨立再開設一個創新板，因為這無疑會攤薄現時創業板的成交金額。這次諮詢，他較關注對引入同股不同權新經濟公司，不要過於嚴格；因為美國方面對這些同股不同權公司，也沒有日落條款的監管模式，香港若過嚴將阻礙這些新經濟企業來港上市；他認為，小股東的權益保障，交由香港證監會負責便可以了。

證監會自2017年開始，調整了監管方式，採取前置式監管，於一線便對疑違規的上市公司作出調整。陳柏楠認為這舉動無可口非，因為市場上的確存在一批妖股，由一小攝人所操控，欠缺公開透明，對小股東沒有足夠保障，需要證監會出手。但他強調，證監會在出手前，必須要有證明有關上市公司股權高度集中，存在流動量不正常，才進行監管行動。

對於內地A股，也擬向已於美國上市的中概股招手，期望吸引回流A股作第二上市。陳柏楠認為，即使中概股選擇回流到A股作第二上市，港股也可望受惠，因為這些具規模的中概股，一般也將被納入滬深港股通名單，外資及香港投資者也可望透過港股市場，買賣這些中概股。

另外，他介紹2017年底實德金融收購了一家持有6號牌照的公司，實德業務已拓展至上市保薦人、收購合併投資顧問、包銷等新業務。他又期望，香港證監會能與時並進，容許網上開戶，讓本港券商能方便拓展內地客戶市場。事實上，現時已有網上券商，透過網上開戶招攬內地投資客戶。

文：周燕芬

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