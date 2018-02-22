華爾街預言家：金融市場樂觀過度 一旦反轉 金價將大漲

現貨黃金週三 (21 日) 在美國聯準會 (Fed) 紀錄發佈後短線衝高逾 7 美元，一度站上 1330 美元關口，美市盤中最高上探至 1335.60 美元；但很快轉跌，恢復跌勢，美元指數則先抑後揚。

現貨黃金走勢

Fed 會議紀錄顯示，多數有投票權委員表示，近期資料支援通膨將在 2018 年攀升，並在中期內持穩在 2% 附近的觀點；幾位委員擔心通膨前景；委員們同意漸進升息道路依然是適宜的。幾乎所有 Fed 委員預計通膨將升至 2% 的目標水準並預計將有一定的通膨風險，大多數官員認為近期經濟前景溫和強勁；經濟增速增加了進一步升息的可能。

《華爾街日報》評會議紀錄稱，1 月 Fed 會議紀要闡明了委員們在政策聲明中增加「進一步」漸進升息的原因。在會議紀錄中，委員們同意近期美國經濟前景增強，增加了未來進一步循序漸進升息的可能性，因此增加了「進一步」這個措辭。

日內公佈的房屋銷售資料弱於預期，對黃金構成利多。全美經紀人協會 NAR 公佈的成屋銷售在 1 月份下跌了 3.2%，經季節調整後的年化戶數位 538 萬個單位，較 12 月的 556 萬有所下跌，經濟學家們預期是 557 萬套。這是連續 2 個月房屋銷售低於市場預期，上個月降低 4.8%，是 2014 年 8 月以來降幅最大的。

美國 2 月 Markit 服務業和製造業 PMI 初值均為 55.9，高於前值和預期，其中服務業 PMI 創下 8 月來最高，對黃金則構成壓力。

週三黃金在 Fed 紀錄發佈後一度擺脫了低迷走勢，但漲勢未能持久，市場在消化 Fed 紀要的時候仍選擇了進一步升息的預期，黃金多頭再次受到打擊。

不過，FX168 財經網援引華爾街資深預言家、歐洲太平洋資本 (Euro Pacific Capital) 首席執行官 Peter Schiff 週二 (20 日) 指出，當前金融市場的樂觀情緒過度，一旦這種情況發生反轉，將驅使投資者湧入黃金市場，屆時金價將啟動「浩大」的漲勢。

Schiff 認為，川普稅改的利多影響已經被股市消化，但事實上，目前稅改並未像所有人相信的那樣刺激經濟。

對於升息的影響，Schiff 指出，一般認為，當前 Fed 升息時，美元將上漲，並且金價會走低。但事實卻不是這樣，自 Fed 去年 12 月升息之後，金價累計攀升了 9%，而美元指數卻在上周刷新 3 年新低。

美元指數走勢

他表示，如果金價能夠站上 1350 美元附近的阻力，則未來有望突破 1400 美元的整數關口。

技術面看，金價已跌破關鍵支撐位 1335.40 美元，並運行此位下方，料將會延續跌勢，測試 1316.48 美元