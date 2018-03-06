【港股午評】市況大幅波動 宜炒股不炒市

港股今早順利反彈，相信不少投資者會相當滿意，當然仍有美中不足之處，就是大市在30500點遇上阻力。至於午後可否發力破此阻力位？從近期大市出現「無定向」走勢來看，多會繼續波動市，破位機會不大。由於目前後市能見度不高，不建議投資者太執著於是否破位這看法，總之發現手上持貨有合利潤，又或者見心儀的股份已到價時，便出手。投資者應考慮個股走勢，而非整體大市表現，或會是較合適的策略。

此等策略不就是「炒股不少市」嗎？以往不是曾經指出，「炒股不炒市」是一個不能夠出現的情況嗎？因為個股表現，總會受到大市整體氣氛影響。個股表現長遠而言，確實與大市整體走勢一致，可是在短期內總會有其特殊走勢，例如總會在個別時間，大市升而某股下跌。當然投資者要留意大市與個股走勢出現背馳的原因，業績或併購消息屬其中一個原因。所以總會有「炒股不炒市」的時間。目前正是企業業績發布期，同時亦有不同政策對個別行業作出扶持，所以正是「炒股不炒市」的時間。投資者先研究個股的基本因素，再伺機出擊。

恆生指數中午收市報30300點，升414點；國企指數中午收市報12152點，升160點，成交額為603.32億元。

昨日弱勢的內銀﹑內險及騰訊控股(00700-HK)今日悉數轉強，其中騰訊力迫440元。至於早前較強勢的內房股，今日走勢個別，其中發出盈喜的融創中國(01918-HK)則升逾2%，從內房股場走勢，反映出投資者要進一步用力挑選股份。

具有軍工行業背景的股份，今早表現突出，不過此類股份平常並非太活躍，所以不建議投資者在午後追貨，免得投資者損失，反而晶片股可以多留意。

2018年3月6日中午12時41分

文﹕張偉倫

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