中國利郎(01234-HK)：今年計劃將「LILANZ」門店增至不少於200家

中國利郎(01234-HK)于今日午間發布公告稱，集團2017年收入2,441.1百萬元人民币，同比增1.2%，其中集團旗下品牌「LILANZ」年内錄得收入人民币2,413.9百萬元，為2017年收入主要來源。

公告顯示，集團計劃于年内推動「LILANZ」主系列進佔目前空白的市場如膠東半島、大連地區和蘇南開店。同時，集團亦將重點培育輕商務系列，利用代銷模式推動分銷商加快開店。輕商務的門店目前集中于北京、上海、天津和浙江，2018年將會推展至鄭州、合肥、西安、江西、福建等地區具潛質的一、二綫市場落戶，目标是全年增加專門店150家。連同輕商務的開店，集團目标在2018年將「LILANZ」的門店總數目增加不少于200家，尤其是增加在購物商場開店。

同時，集團還將利用「LILANZ」的品牌優勢、輕商務系列适合綫上發展的定位和良好勢頭，計劃于2018年夏季啓動新零售的發展。所謂新零售，就是要結合綫上服務、綫下體驗以及物流的新零售概念。集團將循這個方向發展其新零售模式，在綫上綫下以同價同款銷售輕商務系列的産品，并提供送遞到家或門店取貨的支援，期望在下半年開始帶來銷售增長。

此外，集團位于上海的輕商務系列設計及營運中心和福建的新總部將在今、明兩年陸續投入運作，集團從研發設計、生産到銷售的全線業務，將會提升至一個新台階，為中國利郎的長遠更快速增長提供更紮實的基礎。

集團有信心，2018年的零售門店的效益會持續提升，全年同店銷售將錄得不低于高單位數的同店銷售增長。2018年秋季訂貨會已于3月3日開始，公司管理層預期訂單總額可以達到不少于低雙位數的增長。

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