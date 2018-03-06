發改委：雄安新區規劃綱要已基本完成

十三屆全國人大一次會議新聞中心今日舉行記者會，邀請國家發改委主任何立峰、副主任張勇、副主任甯吉喆就“創新和完善宏觀調控，推動高質量發展”相關問題回答中外記者提問。

何立峰表示，雄安新區規劃建設在穩步推進。主要表現：設立精幹高效的辦事機構;組織12個國内外頂尖的規劃設計團隊對規劃綱要進行反複打磨、修改，現在已經基本完成;對符合未來要出台的綱要要求的基礎設施項目，各方沒有異議的已開始啓動。

何立峰還表示，下一步將根據中央審定的規劃綱要，穩步紮實地推動雄安新區的規劃建設：1、進一步完善規劃。特别是近期把啓動期的規劃做好;2、編制指導意見。謀劃如何打造形成雄安質量體系;3、對一些看得見的項目抓緊實施，包括水路、白洋澱的整治;4、符合高質量發展要求的，非首都功能的將深入研究，逐項往雄安新區轉移。

對于中英雄安金融項目，何立峰表示，雙方有意向，相信雄安新區方面和英國方面有對接。對于有助于疏解北京非首都功能的、符合高質量發展要求的合作合資項目，雄安新區是持歡迎態度的，國家有關部門也積極支持。

來源：證券時報APP

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