GIS首季營運淡 今年獲利不如去年 股價翻黑跌破170元大關

GIS-KY 業成 (6456-TW)2 月營收低，創下去年 2 月以來近 1 年新低，雖然去年獲利創下上市後新高，但是首季營運受淡季衝擊，法人推估第 2 季恐仍續弱，上半年營收約與去年同期相當，今年獲利恐不如去年；業成今 (6) 日股價由紅翻黑，盤中一度失守 170 元。

業成去年第 4 季營收 462.07 億元，季增 7.4%，年增 55.98%，營業毛利 45.07 億元，毛利率 9.75%，季減 2.34 個百分點，創下近 6 個季度新低，營業利益 26.65 億元，季減 25.44%，年增 0.77%，稅後純益 20.08 億元，季減 22.47%，年增 24.05%，每股純益 5.95 元，季減 22.02%，年增 13.33%。

業成去年營收 1308.16 億元，年增 64.84%，毛利率 11.53%，營業利益 92.98 億元，年增 67.35%，稅後純益 69.54 億元，年增 140.02%，每股純益 21.46 元，年增 128.54%，創上市以來新高。

業成 2 月合併營收 55.3 億元，月減 40.55%，年減 10.56%；累計今年前 2 月合併營收 148.32 億元，年增 27.88%；法人推估，第 1 季淡季衝擊下，業成首季營收恐季減 40%。

另外，由於蘋果今年上半年僅 iPad 有小改版，加上新 iPhone 手機要在下半年才上市，將影響供應鏈上半年表現，市場預期蘋果供應鏈營運低點可能落在第 2 季。

外傳蘋果今年將推出 3 款新 iPhone 手機，但今年的功能設計可能出現變化，市場傳出可能仍是採外掛製程，但單價較高的 3D 壓力觸控功能在成本考量下可能拿掉，恐將影響業成及 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 在手機觸控部分的利潤。

法人預估，業成首季營收恐季減逾 4 成，第 2 季恐持續下滑，上半年營收約與去年同期相當；下半年外傳 iPhone 將有 3 款新機，帶動旺季營運，預估下半年營收較上半年可望成長 50% 以上。

法人預估，業成今年獲利恐將不如去年的表現，股價從去年高點 379 元一路走跌，農曆年前一度下探至 155.5 元，業成目前仍在庫藏股執行期間，買回區間 153-301 元，去年獲利佳激勵今日早盤以 174 元開高，一度拉升至 176 元，可惜買盤不繼，盤中翻黑，一度失守 170 元關卡價，跌幅 1.44%。