俄鋁(00486-HK) 受惠鋁價上揚 收入升近25%

俄鋁(UC RUSAL) (00486-HK)2017年度業績，受惠於鋁價上揚等因素，收入顯著增長24.9%至99.69億美元；然而股東應佔溢利最增只微升3.6%，為12.22億美元。主要原因是2016年7月，俄鋁向中國國有工業集團酒泉鋼鐵出售其於Alumina Partners of Jamaica的全部股權，代價為2.98億美元；錄得一筆特殊收益。此外，來自聯營公司及合營企業溢利亦減少了2.28億美元，只有6.2億美元，跌幅達26.9%。

集團行政總裁Vladislav Soloviev於業績報告表示，2017年，全球對鋁的強勁需求確保了本行業積極的市場環境。按UC RUSAL估計，全球對鋁的全年需求量將增長6%至6400萬噸。全球鋁市場的缺口約為100萬噸，而倫敦金屬交易所的鋁價按年相比增長22.7%。

在此積極的宏觀背景下，UC RUSAL第四季度及全年業績呈現持續增長態勢。該公司取得穩健的經營業績及銷量增長，加上倫敦金屬交易所價格穩固提升，致令第四季度收益按季相比增加11.6%至27.45億美元。儘管面臨成本上漲，UC RUSAL管理層成功控制成本，令本年度最後一個季度的EBITDA達到5.86億美元，利潤率穩健，為21.3%。

從全年業績可看出UC RUSAL在其核心業務的穩固地位。收益增加將近100億美元，而2017年全年的EBITDA增加42.4%到21.2億美元。重要的是，2017年見證了UC RUSAL在關鍵戰略優先發展項目方面取得進一步發展。增值產品產量達到總產量約50%。期間集團推出低碳鋁品牌ALLOW，他認為將會暢銷於具有氣候意識的客戶。集團亦作出新的下游收購擴大了產品組合。

於整個年度，UC RUSAL透過積極尋求資本市場機會並與其策略金融合作夥伴接洽，持續改善其債務組合。報告期後，集團成功打入歐元債券市場並發售 5億美元債券。整體而言，該集團債務結構面對最小的流動資金風險而經營靈活性更強，為集團在2018年的發展提供了良好的狀態。

2017年，市場環境有利於鋁行業發展。倫敦金屬交易所2017年的鋁價較2016年每噸1,604美元回升22.7%至平均每噸1,968美元，而同期相比原鋁及合金的銷量亦增加3.6%，增值產品2017年佔鋁總銷量的份額由2016年的44.0%增至47.3%，這令UC RUSAL於2017年的收益較2016年的79.83億美元增長24.9%至99.69億美元。

由於倫敦金屬交易所價格強勁及穩健的需求，集團的經調整EBITDA於2017年增至21.2億美元，較2016年增加42.4%，是二零一二年以來的最高業績。

儘 管 生 產 成 本 承 受 重 大 壓 力， 集團於2017年第四季度的經調整EBITDA增至5.86億美元，而於2017年第三季度為5.49億美元。注重提高效率及削減成本舉措限制了鋁分部每噸成本的增幅，2017年第4季度鋁分部每噸成本較2017年第3季度的1,520美元增加5.4%至1,602美元，原因是能源及其他原材料成本增加及俄羅斯盧布升值。

核數師JSC KPMG對俄鋁2017年度業績報告，發表保留意見。原因是未能獲得Norilsk Nickel截至2017年度的綜合財務報表，無法就俄鋁估計分佔分別為數5.28億美元的溢利、虧損2800萬美元的其他全面收入及2.16億美元的外匯換算收益、及於2017年對Norilsk Nickel的投資為數37.96億美元的賬面值以及聯營公司的財務資料概要獲得充足且適當的審核憑證。

俄鋁亦正就全球最大鈀生產商Norilsk Nickel（NN）股權事宜與NN另一股東Interros磋商，俄鋁或出售所持的NN 27.82%股權，亦有可能向其他股東收購更多NN股份。收購或出售均涉資約140億至153億美元。

另外，自2018年3月15日起，歐柏嘉將辭任俄鋁及母企En+的總裁職務，調任為兩家公司的非執行董事。歐柏嘉的總裁一職由現任行政總裁Vladislav Soloviev接替，而行政總裁職務則由原任財務總監的Alexandra Bouriko擔任。雖然歐柏嘉退居幕後成為集團非執行董事，但他仍然是兩家企業的最大股東。歐柏嘉持有En+持股逾66%，而 En+則持有俄鋁48.13%股權。

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