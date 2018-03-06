騰訊控股(00700-HK)ADR大反彈 港交所(00388-HK)亦俏

美股3大指數收市齊漲逾1%，港股ADR指數按比例計算收報30,432點，升546點或1.79%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報435.51元，較港收市升10.51元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.25元，較港收市升1.3元；港交所(00388-HK)ADR收報284.02元，較港收市升6.82元；中人壽(02628-HK)ADR收報23元，較港收市升0.35元。
內銀股回穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.94元，較港收市升0.16元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.67元，較港收市升0.13元。
紐約期油上升逾2%，中海油(00883-HK)ADR收報11.16元，較港收市升0.34元；中石油(00857-HK)ADR收報5.38元，較港收市升0.14元；中石化(00386-HK)ADR收報6.25元，較港收市升0.12元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.67元，較港收市升1.37元；聯通(00762-HK)ADR收報9.51元，較港收市升0.15元；中電信(00728)ADR收報3.39元，較港收市升0.04元。
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