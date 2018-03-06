高盛：川普的關稅計畫「最終會損害」美國買家

高盛集團認為，美國總統唐納德 · 川普計畫對進口鋼鐵和鋁徵收進口關稅，這「最終會損害」美國的金屬用戶，並讓全球最大經濟體與其盟友之間產生裂痕。

高盛在記者周二收到的報告中表示，如果川普徵收關稅，那麼金屬市場可能會分成兩級 -- 美國與世界其他地區，而且會造成與主要盟友之間的摩擦。高盛表示，由於美國的產能不能完全取代從海外購買的高品質金屬，最終的結局可能是美國要為這些供應所支付的關稅買單。

川普上周宣布計畫對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅。這一計畫引發了全球市場動盪，遭到了世界各地的反對。因擔心貿易限制措施會損害美國經濟，為了阻止關稅計畫，白宮經濟顧問加里 · 科恩正在召集美國鋼鐵和鋁消費企業的高管於本周四與總統見面。

「相對於國際競爭對手，美國鋼鐵和鋁的淨消費者現在面臨著成本劣勢，在勞動力市場緊張和工資增速加快的情況下更是如此，」Jeff Currie 等分析師寫道。他們補充表示，可能受到沖擊的行業包括汽車、建築和鋁罐生產企業。

科恩正在安排一次白宮會議，參會者包括啤酒廠、鋁罐生產商和汽車製造商以及石油行業的代表。儘管國會山的共和黨領袖和捐獻者對推翻全球貿易秩序是否明智提出了公開質疑，川普仍在繼續推進其貿易保護主義立場。