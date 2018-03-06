【異動股】雄安概念股集體拉升 冀東水泥(000401-CN)漲逾6%

早盤，雄安概念股集體拉升。截至發稿，冀東水泥(000401-CN)大漲6.25%報14.63元，黑牛食品(002387-CN)漲5.46%報16.42元，*ST坊展(600149-CN)漲3.79%報8.49元，冀東裝備(000856-CN)漲3.51%報19.78元，韓建河山(603616-CN)、中設股份(002883-CN)、寶碩股份(600155-CN)、建科院(300675-CN)等個股紛紛走強。

消息面，6日，發改委主任何立峰正答中外記者問時稱，雄安新區規劃建設在穩步推進。主要表現：設立精幹高效的辦事機構;組織12個國内外頂尖的規劃設計團隊對規劃綱要進行反複打磨、修改，現在已經基本完成;對符合未來要出台的綱要要求的基礎設施項目，各方沒有異議的已開始啓動。下一步將根據中央審定的規劃綱要，穩步紮實地推動雄安新區的規劃建設：1、 進一步完善規劃。特别是近期把啓動期的規劃做好 2、編制指導意見。謀劃如何打造形成雄安質量體系。3、對一些看得見的項目抓緊實施，包括水路、白洋澱的整治;4、符合高質量發展要求的，非首都功能的將深入研究，逐項往雄安新區轉移。

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