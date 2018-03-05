歐盟讨論對美報復措施 或與中國抱團

北京時間5日消息 日經中文網報道，如果美國總統特朗普簽署啓動鋼鐵和鋁進口限制文件，歐盟(EU)計劃實施規模達28億歐元的針對美國進口産品的報復措施。將在3月7日的歐盟委員會例行會議上敲定對象産品等，向成員國提出建議。針對鋼鐵産品、鋼鐵以外工業品、農産品3個領域，歐盟已開始讨論征收25%左右的進口關稅。

中國外長王毅3月3日接受媒體采訪時針對美國的鋼鐵和鋁進口限制批評稱，這是站不腳的，不光中國認為不合理，很多歐洲國家包括加拿大都表示不能夠接受。提出了上述舉措可能最終對美國自身不利的看法。

雖然美國的進口限制被視為針對中國的措施，但中國産鋼鐵的對美出口已大幅減少。中國正在探索攜手對進口限制感到不滿的各國和地區采取對抗措施。

歐盟計劃在世界貿易組織(WTO)規則框架内讨論對抗措施。圍繞作為報複性關稅對象讨論的美國産品，歐盟委員會主席容克2日列舉了摩托車巨頭哈雷戴維森(44.2, -0.91, -2.02%)、波旁威士忌酒、李維斯牛仔褲等。

歐盟表示美國的進口限制違反WTO規則，將攜手他國共同起訴。為防止因美國限制進口而導緻過剩的鋼鐵流入激增，歐盟正在讨論啓動緊急進口限制等選項。

歐盟的鋼鐵對美出口份額(2017年)為14.3%，僅次于加拿大的16.6%，居第2位。歐盟在2002年面對當時美國小布什政府的鋼鐵進口限制舉措，與日本等一起向WTO起訴。還對進口美國農産品等準備了報複措施，最終逼迫美國取消鋼鐵進口限制。

美國商務部部長羅斯2日在接受美國CNBC電視台的采訪時，針對鋼鐵和鋁的關稅提高表示，“這是非常廣泛的構想”，暗示出此舉可能适用于所有國家。特朗普1日宣布方針稱，由于安全保障方面的原因，對鋼鐵征收25%關稅，對鋁征收10%關稅，但沒有提及對象國。

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