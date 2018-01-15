名醫＋馬化騰加持 希瑪眼科今掛牌料漲1倍 上探5.5元

希瑪眼科 (3309-HK) 將於今 (15) 日在主板掛牌。該股憑藉其名醫林順潮及明星級基礎投資人騰訊 (0700-HK) 主席馬化騰的號召力，公開市場發售錄得超購逾 1500 倍。券商認為，上周五其暗盤市場有大戶吸納貨源，料可刺激股價，加上目前市場氣氛良好，今 (15) 日漲幅可達 70% 至 1 倍，股價有機會上探 5.3 元至 5.5 元高位，即每手最高賺 5200 元。

希瑪眼科上周五 (12 日) 暗盤一度大漲 74.1% 至 5.05 元(港元，下同)，最終收報 4.97 元，較上價的 2.9 元上漲 71.4%，每手 2000 股帳面大賺 4140 元。

香港《文匯報》引述耀才證券 (1428-HK) 行政總裁許繹彬估計，希瑪眼科開盤價可達 5 元水平，其後更有機會上試 5.3 元至 5.5 元高位，較招股價高約 89.66%，建議投資者可於該水平獲利入袋。

信誠證券聯席董事張智威表示，上周五希瑪眼科的暗盤市場有不少大戶吸納貨源，涉及金額約 800 萬至 1000 萬元，意味着今日掛牌時股價將突破新高，加上其公開發售量過少、令中籤比率太少的情況下，有機會令股票被突然炒上。

豐盛金融資產管理董事黃國英預計，希瑪眼科首日有望跟隨暗盤至少有 70% 的升幅，未來希瑪業務增長步伐，與其他普通大型連鎖醫務所相比也可能較慢，同時也需留意其未來加價空間的大小。

不過，東驥資產管理董事總經理龐寶林接受《星島日報》訪問時表示，手上無貨的投資者，不建議在目前階段買入，可待至其上市後公布第一份業績後才考慮。

新股市場持續興旺，1 月份尚有 19 檔新股排隊上市。今日有 8 檔新股公佈招股結果，包括正榮地產 (6158-HK)、晉安實業 (2292-HK)、杰地集團 (8313-HK)、恒宇集團 (2448-HK)、光大永年 (3699-HK)、ISP Global (8487-HK)、森浩集團 (8285-HK) 和龍皇集團 (8493-HK)，相信周二 (16 日) 港交所將非常熱鬧。

據市場消息透露，周二將有 7 檔新股選擇上午 9 時半敲鑼，而恒宇集團則選擇下午 1:00 掛牌。據悉正榮地產超購少於 1 倍，而該股共發售 10 億股，其中 10% 公開發售。

張智威表示，希瑪眼科帶旺新股市場，相信可推動其他上市新股的股價，料近期新股上市後有約 10% 的升幅。